40 كيلوغراما من المخدرات في "طنجة المتوسط"

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، السبت، من حجز 40 كيلوغراما من "الشيرا" داخل شاحنة قادمة من أكادير ومتوجهة نحو إسبانيا.

الكمية المحجوزة تم اكتشافها مدسوسة داخل هيكل ثلاجة الشاحنة على شكل رُزم، وقد تم إيقاف السائق المغربي البالغ من العمر 40 سنة.