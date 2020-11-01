24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حرية التعبير (5.00)

  2. أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة (5.00)

  3. مغربيات ينتظرن الترحيل من السعودية إلى الوطن (3.00)

  4. "تمديد المينورسو" يثير سُعار البوليساريو .. والجزائر تنشغل بـ"تبون" (3.00)

  5. باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا‬" (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | 40 كيلوغراما من المخدرات في "طنجة المتوسط"

40 كيلوغراما من المخدرات في "طنجة المتوسط"

40 كيلوغراما من المخدرات في "طنجة المتوسط"
هسبريس من طنجة
الأحد 01 نونبر 2020 - 05:37

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، السبت، من حجز 40 كيلوغراما من "الشيرا" داخل شاحنة قادمة من أكادير ومتوجهة نحو إسبانيا.

الكمية المحجوزة تم اكتشافها مدسوسة داخل هيكل ثلاجة الشاحنة على شكل رُزم، وقد تم إيقاف السائق المغربي البالغ من العمر 40 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.