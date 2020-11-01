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40 كيلوغراما من المخدرات في "طنجة المتوسط"
الأحد 01 نونبر 2020 - 05:37
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، السبت، من حجز 40 كيلوغراما من "الشيرا" داخل شاحنة قادمة من أكادير ومتوجهة نحو إسبانيا.
الكمية المحجوزة تم اكتشافها مدسوسة داخل هيكل ثلاجة الشاحنة على شكل رُزم، وقد تم إيقاف السائق المغربي البالغ من العمر 40 سنة.