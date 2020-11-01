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كُتّاب وآراء
التخلص من حقيبة يفضح تجّار مخدّرات في حطّان
تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة حطان بإقليم خريبكة من إيقاف ثلاثة أشخاص، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على خلفية تورّطهم في حيازة وترويج مخدّر "الشيرا".
وأوضحت مصادر هسبريس أن دورية للدرك الملكي كانت تقوم بجولة بمركز حطان، في إطار فرض التدابير الوقائية المرتبطة بوضع الكمامة والتباعد الجسدي، فأثار انتباهها راكبيْ دراجة نارية يرميان حقيبة لأسباب مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد إيقاف راكبيْ الدراجة النارية وتفتيش الحقيبة التي حاولا التخلّص منها، تبيّن أنها تحتوي على حوالي كيلوغرام من مخدر "الشيرا"، مشيرة إلى أن الموقوفين أكّدا أنهما اقتنيا تلك الكمية من المخدرات من أحد المزوّدين بالمنطقة.
وأفادت مصادر الجريدة أن دورية انتقلت إلى مكان المشتبه بوقوفه وراء تزويد الموقوفيْن بالمخدرات، وتم تفتيش منزله والعثور بداخله على كمية من مخدر "الشيرا"، فتم وضعه، رفقة صديقيْه، رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.