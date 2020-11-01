مروج للمخدرات يسقط في قبضة الشرطة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بمراكش، السبت، شخصا متلبسا بحيازة وترويج مخدر "الشيرا" بحي أسيف بمقاطعة جليز.

وكانت هذه الفرقة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد توصلت بمعلومة تفيد استئناف المشتبه به ترويج المخدرات بحي أسيف والأحياء المجاورة.

وعلى إثر هذه المعلومة، فرضت عناصر الأمن حراسة سرية على المنزل الذي يقطنه المروج، وتمكنت من ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر "الشيرا"، أقرّ بأنها تعود إليه وينوي ترويجها.

وأسفرت عملية التفتيش، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بمنزل المشتبه به عن حجز كمية إضافية من مخدر "الشيرا" بلغ وزنها 3020 غراما.

ووضعت مصالح الأمن الموقوف رهن الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي والكشف عن مزوده.