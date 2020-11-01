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الرئيسية | حوادث | مروج للمخدرات يسقط في قبضة الشرطة بمراكش

مروج للمخدرات يسقط في قبضة الشرطة بمراكش

مروج للمخدرات يسقط في قبضة الشرطة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 01 نونبر 2020 - 20:20

أوقفت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بمراكش، السبت، شخصا متلبسا بحيازة وترويج مخدر "الشيرا" بحي أسيف بمقاطعة جليز.

وكانت هذه الفرقة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد توصلت بمعلومة تفيد استئناف المشتبه به ترويج المخدرات بحي أسيف والأحياء المجاورة.

وعلى إثر هذه المعلومة، فرضت عناصر الأمن حراسة سرية على المنزل الذي يقطنه المروج، وتمكنت من ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر "الشيرا"، أقرّ بأنها تعود إليه وينوي ترويجها.

وأسفرت عملية التفتيش، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بمنزل المشتبه به عن حجز كمية إضافية من مخدر "الشيرا" بلغ وزنها 3020 غراما.

ووضعت مصالح الأمن الموقوف رهن الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي والكشف عن مزوده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العريشي الأحد 01 نونبر 2020 - 20:53
الحمدالله سقط لو لم يسقط لبقي يتاجر الى التقاعده !!! دور الدعارة في كل مدننا و قرانا دور بائعي الخمور و المخذرات معرفة عند الشرطة و الدرك لكن من يفهم لماذا الأمن و القضاء لا يعملون عملهم الله يخليه يجي فهمني !!!
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2 - %%%% الأحد 01 نونبر 2020 - 21:04
je ne sais pas si vous avez remarqué que le trafic de drogue a augmenter pendant la période covid . je pense que le désespoir et les pertes et les faillite ont accéléré cette pratique . iu c juste une impression !?
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