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كنز مزعوم يحيل 6 أشخاص بشيشاوة إلى القضاء
أحالت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة، اليوم الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية ايمنتانوت، أفراد عصابة متخصصة في استخراج كنز مزعوم بالجماعات الترابية بالإقليم.
وكانت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت أوقفت 6 أشخاص، بعدما نصبت لهم كمينا، بدوار تابع للجماعة الترابية القروية بوابوض أمدلان ضواحي متوكة.
وجاء تدخل الدركيين إثر مراقبة مركبتين كانتا تقلان الموقوفين، وقد تم ضبطهم متلبسين بالانهماك في عملية الحفر، كما تم حجز الوسائل المستعملة في الحفر والتنقيب، من قبيل آلة إلكترونية لتحديد مكان الكنز المزعوم، مع حجز السيارتين.