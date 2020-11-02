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كُتّاب وآراء
حجز سيارة محملة بـ"الكيف" بتمزكانة في تاونات
تمكنت دورية مشتركة بين السلطة المحلية لقيادتي كلاز وسيدي المخفي بإقليم تاونات من ضبط سيارة خفيفة محملة بحوالي 150 كيلوغراما من مخدر الكيف سنابل، فيما تمكن سائقها من الفرار.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية تمت على مستوى دوار بنحمادو بجماعة تمزكانة، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المحجوز من المخدرات على مصالح الدرك الملكي بغفساي وحجز السيارة المعنية بالمحجز الجماعي للجماعة الترابية سدي المخفي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه العملية جاءت خلال قيام عناصر السلطة المحلية بقيادتي سيدي المخفي وكلاز بدورية ليلية مشتركة لاستتباب الأمن، ومراقبة مدى احترام المقاهي لتدابير الوقاية من تفشي وباء "كوفيد-19".