24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة‎ (5.00)

  3. العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)

  4. وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.00)

  5. دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حكم قضائي ضد التلاعب بالكحول في "عين الذياب"

حكم قضائي ضد التلاعب بالكحول في "عين الذياب"

حكم قضائي ضد التلاعب بالكحول في "عين الذياب"
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 02 نونبر 2020 - 09:15

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أول حكم في قضايا المتابعين في حملة "الأيادي البيضاء"، التي كشفت وجود تجار وشبكات منظمة تروج لمشروبات كحولية بطرق غير قانونية.

وقضت المحكمة الابتدائية بحبس مسير وحدة فندقية وترفيهية في منطقة كورنيش عين الذياب لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 27.7 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، إلى جانب غرامة تبلغ 10.9 ملايين درهم، تمثل القيمة التنازعية للبضاعة المحجوزة والمعترف بها في الدعوى المدنية التابعة.

ويعتبر هذا الحكم الصادر عن ابتدائية عين السبع الأول من نوعه في سلسلة محاكمات لتجار المشروبات الكحولية غير القانونية، ويأتي بعد حملة تمشيطية واسعة قادتها المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار عملية "الأيادي النظيفة"، التي أطاحت بأكبر شبكة للاتجار بالخمور المهربة على المستوى الوطني.

بدورها أقدمت سلطات عمالة آنفا، نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المنقضي، على السحب النهائي لرخص المشروبات الكحولية الخاصة بوحدتين ترفيهيتين بمنطقة كورنيش عين الذياب، تضمان مسابح ومقاه ومطاعم، بعد رصد خروقات قانونية من طرف لجان متخصصة خلال الحملة الواسعة التي شنها المسؤولون قبل شهرين.

وكانت السلطات قد قررت سحب رخص لتقديم المشروبات الكحولية بسبب ارتكاب مخالفات صريحة بشأن تقديم هذا النوع من المشروبات لفئات من الزبائن يحظر القانون تناولهم لها، وخرق إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الأيادي النظيفة الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:28
حقا إنها حملة الأيادي النظيفة لولا انها اتسخت ببعض الخمور، سبحان الله كأننا في تايلاند أو كمبوديا مسألة الخمور عادية و يحميها المخزن بشراسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - كريم الاثنين 02 نونبر 2020 - 10:29
اول موضوع في جميع المحاكمات لم بذكر اسم المتهم لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،؟،؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.