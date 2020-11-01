فوضى تجر فيسبوكيّا وابنة سياسي إلى النيابة العامة

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس أن سفيان البحري، الذي عُرف سابقاً بإدارة صفحة "محبي الملك محمد السادس" على "فيسبوك"، سيتم تقديمه غداً الاثنين أمام أنظار النيابة العامة رفقة ابنة القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق لحسن الداودي.

وكان شجار دار بين سفيان البحري وابنة الداودي أمس السبت، حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، بالقرب من مطعم يوجد في "محج الرياض" بالعاصمة الرباط.

وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير.