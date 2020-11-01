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كُتّاب وآراء
فوضى تجر فيسبوكيّا وابنة سياسي إلى النيابة العامة
علمت هسبريس أن سفيان البحري، الذي عُرف سابقاً بإدارة صفحة "محبي الملك محمد السادس" على "فيسبوك"، سيتم تقديمه غداً الاثنين أمام أنظار النيابة العامة رفقة ابنة القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق لحسن الداودي.
وكان شجار دار بين سفيان البحري وابنة الداودي أمس السبت، حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، بالقرب من مطعم يوجد في "محج الرياض" بالعاصمة الرباط.
وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
أما السكارى من أبناء الوزراء فكثيرون...
لكن الوزير الذي أعفي بسبب عدم كفاءته...فقد ظهر أنه ظاهره غير باطنه منذ عملية خروج الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى حين أصر على أن يحتفظ بالتعليم العالي رغم النكبات التي أصابته من وزير لا يستحقه
ويكفيه هذه الفضيحة في عقر داره
ونعم التربية ا سي الداودي....
الثانية فجرا و شجار بزجاجات الخمر...ثم ينفرون علينا بالمواعض...
يقول المثل البليغ...كون الخوخ يداوي كون داوى راسو.
ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير.
هؤلاء هم الاخوان الذين يصرخون موهمين من على شاكلتهم انهم يدافعون عن الاسلام