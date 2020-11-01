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الرئيسية | حوادث | فوضى تجر فيسبوكيّا وابنة سياسي إلى النيابة العامة

فوضى تجر فيسبوكيّا وابنة سياسي إلى النيابة العامة

فوضى تجر فيسبوكيّا وابنة سياسي إلى النيابة العامة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 14:10

علمت هسبريس أن سفيان البحري، الذي عُرف سابقاً بإدارة صفحة "محبي الملك محمد السادس" على "فيسبوك"، سيتم تقديمه غداً الاثنين أمام أنظار النيابة العامة رفقة ابنة القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق لحسن الداودي.

وكان شجار دار بين سفيان البحري وابنة الداودي أمس السبت، حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، بالقرب من مطعم يوجد في "محج الرياض" بالعاصمة الرباط.

وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - tagnit الأحد 01 نونبر 2020 - 14:14
لاحول ولا قوة إلا بالله حزب الندالة والنفاق وماخفي اعظم
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9
2 - سكفاندري الأحد 01 نونبر 2020 - 14:19
وكان شجار دار بين سفيان البحري وابنة الداودي أمس السبت، حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل ..... ههه ... ناس خداما كتحتفل بالهالويين و Samedi soir و نعم التربية. عاشت كورونا.
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14
3 - ياسين الفكيكي الأحد 01 نونبر 2020 - 14:19
عداد الفضائح الاخلاقية لتجار الدين و اسرهم لازال مستمرا ولن يتوقف حتى يفهم الناس انه على قدر ادعاء التدين يأتي النفاق وعلى قدر ادعاء الفضيلة تأتي الفضيحة.
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4 - اسماعيل الأدوزي الأحد 01 نونبر 2020 - 14:20
أغلب الظن أن هناك سيناريوهات انتخابية تعد في المطبخ
أما السكارى من أبناء الوزراء فكثيرون...
لكن الوزير الذي أعفي بسبب عدم كفاءته...فقد ظهر أنه ظاهره غير باطنه منذ عملية خروج الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى حين أصر على أن يحتفظ بالتعليم العالي رغم النكبات التي أصابته من وزير لا يستحقه
ويكفيه هذه الفضيحة في عقر داره
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5 - يوسف الأحد 01 نونبر 2020 - 14:21
يا للعار إبنة وزير ينتمي لحزب ذو مرجعية إسلامية يا حسرة
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12
6 - عبد المجيد الأحد 01 نونبر 2020 - 14:23
خصوصا ادا كانت قنينة الخمر فرنسية الصنع فالأمر خطير و نعتبره خروجا عن الإجماع بمقاطعة المنتوجات الفرنسية ههه
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19
7 - صاحب العربة الأحد 01 نونبر 2020 - 14:24
ناس ليقالو غادي احكمو بمرجعية اسلاميه ههه سيرو جمعو غير بناتكم من الحانات
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17
8 - ali الأحد 01 نونبر 2020 - 14:25
"وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير"ونعمة التربية آآآ حسن.
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15
9 - deutschland الأحد 01 نونبر 2020 - 14:27
تبارك الله ..تبارك الله ...قلبوها قراعي ..إيوا الله يخلف عليكم
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11
10 - مواطن الأحد 01 نونبر 2020 - 14:29
صحاب العدالة والتنمية مرباو حتى ولاهوم بقاو غير يسيروا المغرب همهم المناصب فقط والاسترزاق السياسي غير يديرو اللعاقة كيوليو بحال النصارى الدين غير حيلة للنصب على عقول الأغبياء واين قوله تعالى يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدب الله العظيم نعلة الله على تجار الدين
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11
11 - محمد رضا الأحد 01 نونبر 2020 - 14:31
تبارك الله على الإبنة المصونة التي ترعرعت و شبت على القيم الإسلامية وفي بيت أحد الوزراء وقيادي حزب العدالة والتنمية الإسلامي والله لهادا عجب العجاب. اللهم أستر عورات بناتنا وبنات المسلمين آمين يا رب.
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12 - Myhafid lbrini الأحد 01 نونبر 2020 - 14:31
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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7
13 - هشام شهبد الأحد 01 نونبر 2020 - 14:31
لاشك سيكون الموضوع ساعة في ساعات المقبلة
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3
14 - MISSOURY الأحد 01 نونبر 2020 - 14:32
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
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6
15 - هاااني هولندا الأحد 01 نونبر 2020 - 14:34
ابنة الداودي .. قنينة خمر .. مسير صفحة الملك الفايسبوكية .. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. "كثر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" صدق الله العظيم.
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3
16 - لأمر ما الأحد 01 نونبر 2020 - 14:35
هاهي المرآة التي لا تحابي..ابنة وزير في الثانية صباحا وبقنينة خمر في اليد. حاجب مجروح وحزب مشروخ. في كل يوم ترذلون.
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7
17 - قنينة خمر الأحد 01 نونبر 2020 - 14:35
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الساعة الثانية و نصف صباحا بعد منتصف الليل-- قنينة خمر -- فيلم هوليوود -- انا لم ارى شيأ و لا يكنني أن احكم على شيء لن أراه -- اتمنى أن تقوم العدالة بواجبها
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5
18 - Mosi الأحد 01 نونبر 2020 - 14:36
وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير.
ونعم التربية ا سي الداودي....
الثانية فجرا و شجار بزجاجات الخمر...ثم ينفرون علينا بالمواعض...
يقول المثل البليغ...كون الخوخ يداوي كون داوى راسو.
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5
19 - Wahb الأحد 01 نونبر 2020 - 14:37
قنينة خمر و ابنة قيادي في حزب إسلامي والله ما خليتو لينا ما نقولو ،الله يعطيكم العز انا الذل راكم غارقين فيه
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8
20 - saad الأحد 01 نونبر 2020 - 14:37
ابنة القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق لحسن الداودي.
ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير.
هؤلاء هم الاخوان الذين يصرخون موهمين من على شاكلتهم انهم يدافعون عن الاسلام
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21 - يالا الغرابة الأحد 01 نونبر 2020 - 14:38
إوا يا الله أش باقي خصكم تسمعو شي حاجة أخرى على صحاب العدالة والتنمية جوج ونصف ذيال الصباح و قنينة ديال الخمر إوا أش ظهر ليكم المهم الله يحد البأس
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