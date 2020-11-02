24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- ما أهمية حمض "الفوليك" خلال الحمل؟
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
- كنز مزعوم يحيل 6 أشخاص بشيشاوة إلى القضاء
ماء العينين: المنتخبون يخضعون للوصاية الإدارية من الولاة والعمّال (5.00)
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (168)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (127)
- إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية - (116)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (108)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عناصر الأمن توقف صاحب سيارة مزورة بمراكش
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بحي المحاميد في مقاطعة المنارة، شخصا زوّر أوراق سيارة مسروقة.
وتمت هذه العملية الأمنية على إثر بحث قضائي فتحته مصالح الأمن بمراكش حول بلاغ توصلت به في شأن سيارة سرقت بإحدى مدن المملكة.
وعقب إخبارية بخصوص سيارة مشبوهة مركونة بأحد شوارع حي المحاميد، انتقلت عناصر الأمن إلى هناك وأخضعت الصفيحة المعدنية للمركبة للفحص فثبت أنها مزورة.
وبعد ذلك، وضعت عناصر الأمن السيارة المعنية تحت المراقبة إلى حين توقيف صاحبها الذي أدلى بوثائق مزورة، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم أمام العدالة.