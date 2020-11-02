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الرئيسية | حوادث | عناصر الأمن توقف صاحب سيارة مزورة بمراكش

عناصر الأمن توقف صاحب سيارة مزورة بمراكش

عناصر الأمن توقف صاحب سيارة مزورة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 02 نونبر 2020 - 01:30

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بحي المحاميد في مقاطعة المنارة، شخصا زوّر أوراق سيارة مسروقة.

وتمت هذه العملية الأمنية على إثر بحث قضائي فتحته مصالح الأمن بمراكش حول بلاغ توصلت به في شأن سيارة سرقت بإحدى مدن المملكة.

وعقب إخبارية بخصوص سيارة مشبوهة مركونة بأحد شوارع حي المحاميد، انتقلت عناصر الأمن إلى هناك وأخضعت الصفيحة المعدنية للمركبة للفحص فثبت أنها مزورة.

وبعد ذلك، وضعت عناصر الأمن السيارة المعنية تحت المراقبة إلى حين توقيف صاحبها الذي أدلى بوثائق مزورة، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم أمام العدالة.

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