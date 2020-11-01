24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- ما أهمية حمض "الفوليك" خلال الحمل؟
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
- كنز مزعوم يحيل 6 أشخاص بشيشاوة إلى القضاء
ماء العينين: المنتخبون يخضعون للوصاية الإدارية من الولاة والعمّال (5.00)
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (167)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (127)
- إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية - (114)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (107)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصالح درك أيت أورير تداهم منزلًا معدًا للدعارة
داهمت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بآيت أورير بإقليم الحوز، الأحد، محلًا سكنيًا بالحي السكني آيت منصور، معدا للدعارة وجلسات الخمر، واعتقلت 4 أشخاص.
ويأتي هذا التدخل الأمني بعد توصل مركز الدرك بآيت أورير بشكايات من سكان هذا التجمع السكني، في شأن تحويل منزل إلى وكر للدعارة.
وعلى إثر تلك الشكايات، وضعت فرقة من الدركيين هذا المنزل تحت المراقبة وترصدوا صاحبه، إلى أن تمكنوا من ضبطه متلبسا باستغلال مسكنه في الدعارة، وأوقفت 4 أشخاص راشدين من بينهم امرأة ترقص وتسقي الذكور خمرا.
وتتراوح أعمار الموقوفين، الذين ينتمون إلى منطقة آيت أورير بإقليم الحوز، بين 26 و52 سنة. وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث الأولى.