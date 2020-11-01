مصالح درك أيت أورير تداهم منزلًا معدًا للدعارة

إبراهيم مغراوي

داهمت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بآيت أورير بإقليم الحوز، الأحد، محلًا سكنيًا بالحي السكني آيت منصور، معدا للدعارة وجلسات الخمر، واعتقلت 4 أشخاص.

ويأتي هذا التدخل الأمني بعد توصل مركز الدرك بآيت أورير بشكايات من سكان هذا التجمع السكني، في شأن تحويل منزل إلى وكر للدعارة.

وعلى إثر تلك الشكايات، وضعت فرقة من الدركيين هذا المنزل تحت المراقبة وترصدوا صاحبه، إلى أن تمكنوا من ضبطه متلبسا باستغلال مسكنه في الدعارة، وأوقفت 4 أشخاص راشدين من بينهم امرأة ترقص وتسقي الذكور خمرا.

وتتراوح أعمار الموقوفين، الذين ينتمون إلى منطقة آيت أورير بإقليم الحوز، بين 26 و52 سنة. وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث الأولى.