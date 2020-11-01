24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ماء العينين: المنتخبون يخضعون للوصاية الإدارية من الولاة والعمّال (5.00)

  2. العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)

  3. معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)

  4. ماكرون والانتخابات (5.00)

  5. رمّان الفقيه بنصالح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | مصالح درك أيت أورير تداهم منزلًا معدًا للدعارة

مصالح درك أيت أورير تداهم منزلًا معدًا للدعارة

مصالح درك أيت أورير تداهم منزلًا معدًا للدعارة
إبراهيم مغراوي
الأحد 01 نونبر 2020 - 23:03

داهمت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بآيت أورير بإقليم الحوز، الأحد، محلًا سكنيًا بالحي السكني آيت منصور، معدا للدعارة وجلسات الخمر، واعتقلت 4 أشخاص.

ويأتي هذا التدخل الأمني بعد توصل مركز الدرك بآيت أورير بشكايات من سكان هذا التجمع السكني، في شأن تحويل منزل إلى وكر للدعارة.

وعلى إثر تلك الشكايات، وضعت فرقة من الدركيين هذا المنزل تحت المراقبة وترصدوا صاحبه، إلى أن تمكنوا من ضبطه متلبسا باستغلال مسكنه في الدعارة، وأوقفت 4 أشخاص راشدين من بينهم امرأة ترقص وتسقي الذكور خمرا.

وتتراوح أعمار الموقوفين، الذين ينتمون إلى منطقة آيت أورير بإقليم الحوز، بين 26 و52 سنة. وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث الأولى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.