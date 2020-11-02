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كُتّاب وآراء
النيابة تتابع البحري وابنة الداودي في حالة سراح
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة سفيان البحري، الذي عُرف سابقاً بإدارة صفحة "محبي الملك محمد السادس" على "فيسبوك"، وابنة الوزير السابق القيادي بحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي، في حالة سراح، وتحديد أول جلسة يوم 19 نونبر الجاري.
وكان شجار قد دار بين سفيان البحري وابنة الداودي أول أمس السبت، حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، بالقرب من مطعم يوجد في "محج الرياض" بالعاصمة الرباط.
وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير لحسن الداودي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
No comment
شكرا هسبريس
اعض
و آش خرجكم فالليل ولا كورونا غير على المزاليط و ولاد الشعب باش ولاد الفشوش يخرجو على خطرهم
ما يمكنني ان اقول لا حول ولا قوة الا بالله
الله يدير شي خير في هذا الزمان