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الرئيسية | حوادث | النيابة تتابع البحري وابنة الداودي في حالة سراح

النيابة تتابع البحري وابنة الداودي في حالة سراح

النيابة تتابع البحري وابنة الداودي في حالة سراح
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:45

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة سفيان البحري، الذي عُرف سابقاً بإدارة صفحة "محبي الملك محمد السادس" على "فيسبوك"، وابنة الوزير السابق القيادي بحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي، في حالة سراح، وتحديد أول جلسة يوم 19 نونبر الجاري.

وكان شجار قد دار بين سفيان البحري وابنة الداودي أول أمس السبت، حوالي الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، بالقرب من مطعم يوجد في "محج الرياض" بالعاصمة الرباط.

وذكرت مصادر هسبريس أن سفيان البحري أصيب على مستوى الحاجب بقطعة زجاجية بعد ضربه بقنينة خمر من قبل ابنة الوزير لحسن الداودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ابن حطان الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:57
يتابعان في حالة سراح .............
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61
2 - اوس الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:59
سجل يا تاريخ ابنة وزير تضرب بزجاجة خمر الفيسبوكي سفيان البحري لا كانوا بالسعودية الدخول 100 جلدة فورا
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51
3 - abdellah الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:02
نموذج من الواجهة المشرفة للشباب المغربي.شابة خارج البيت في الثانية صباحا وشاب يقيم الليل حتى تتفطر قدماه من التسكع.
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78
4 - محمد الادريسي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:05
تبارك الله القيادي في حزب العدالة قام بتربية ابنته على الشريعة الاسلامية.. و المبادئ و القيم السمحاء... السهر و السكر و الشجار و الضرب باستعمال قنينة زجاجية... اللهم بارك و نعم هؤلاء هم قادة المغرب و رموزه السياسية و الداودي يبقى مثال أعلى و نمودج الأب الصالح.
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33
5 - dady moha الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:05
حالة فوضى وسكر وضرب ثم صراح موقت يا بنت الداودي
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16
6 - متابع هسبريسي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:07
أشخاص ليس لديهم اي مكانة او تأثير في المجتمع المغربي مثلهم مثل اي احد يتشاجر في الحانات. اذا كان سبب الضجة هو ابنة الوزير فحتى هذا المعطى ليس له اي أهمية فكم من شخصية نافذة او أبناءهم تشاجروا في الحانات داخل وخارج المغرب وافعالهم هاته لا تهمني البتة. ما يهمنى كمغربي في تتبع الأخبار هو التعرف على مستجدات كوفيد و أحوال البلاد الاقتصادية والسياسية. اما آخر اهتماماتي هو تتبع أخبار المعربدين في الحانات.
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-8
7 - fador الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:08
ياك قالو الحجر الصحي بعد التاسعة ليلا او الحجر غير على الفقراء ثم ماذا تنتظرون من وزير لم يصلح حتى آل بيته فكيف له ان يحل مشاكل الناس و العباد . لاحول و لا قوة الا بالله
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29
8 - عبد الرحمن الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:09
بغيت غير انسول الحجر الصحي في المغرب ممنوع الخروج من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحاً اش كدير بنت الوزير مع 2h15 ديال الليل ومنين جابت قرعة ديال الخَمر واش البار ديال بنت الوزير واعلاش مازال حال حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيكم الحق
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19
9 - مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:12
ورا جوج ديال الليل ههههه شنو كانو كيديروا هادو واش كاينين بعدا الشهود ولا والو
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13
10 - فارس بلا جواد الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:15
سبحان الله الناس الكبار ملي يكون عندهم مشكل تيخرجو من الحبس ضغيا ومن الفوق تلقا الشرطة عتذرت ليها على الازعاج اشمان متابعة مزالة راه القضية تطوات صافي وتدخل الي خاص يتدخل وعفا الله عما سلف اصلا السيدة مشت من أجل الدعوة
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12
11 - mre الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:15
موقف لا يشرف الاثنين، ما سر وجودهما بهذا المكان في وقت جد متأخر من الليل
No comment
شكرا هسبريس
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11
12 - ديما مغرب الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:17
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون سجل يا زمن
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8
13 - salah35 الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:19
الوزير ينتمي للحزب الذي طالما نفخ لنا رؤوسنا بالجدية واحترام تعاليم الدين الإسلامي, ووزاؤه الذين مافتئوا يتبجحون علينا بالجدية والوقار وحسن السلوك, هاهي ابنته العربيدة تخرج بعد منتتصف الليل لتعربد وتزبد, وتحاكم في حالة سراح!!!!!!!!!
اعض
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14
14 - رأي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:19
أين الحجر الصحي و التباعد ، السكر حتى بعد منتصف الليل في زمن كرونا
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12
15 - british الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:23
الله عليك يا بنت الداودي لي تنعرفو باك الله يعمرها دار
و آش خرجكم فالليل ولا كورونا غير على المزاليط و ولاد الشعب باش ولاد الفشوش يخرجو على خطرهم
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6
16 - الصحراوي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:23
متابعة في حالة سراح العجب ويقولو ليك القضاء مستقيل بغينا نعرفو غير اسم هاد القاضي العبقري بش نشجعوه هه
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4
17 - اشتا تا تا الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:25
و نعم التربية ا سي الوزير.. الخمر وساعات ما بعد منتصف الليل.. انا للي راجل ومعمري فكرت شي نهار نضرب الطاسة ولا نمشي لشي محل لداكشي وخا العمر ديالي فيه الناس كتدير داكشي كامل.
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4
18 - كولومبو الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:25
هكذا تساهم العدالة في ردع المتهمين لو قدر لابسط مواطن مقهور و احتج فقط عن توفير الماء الصالح للشرب في منطقته الناءية لاقامة العدالة أقصى العقوبات الحبسية في مواجهته و لكن عندما يتعلق الامر بأبناء الوزراء و النافذين فالبراءة و السراح المؤقت يعد سيرة من سير النهج الصالح بربوع المملكة الشريفة من توقيع النيابة العامة و وكلاء الملك و قضاة التحقيق و النساخ القضاءيين و.... و حتى لا اتهم بتسفيه عمل قضائي ولو خالف نفسه.
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6
19 - مغترب الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:26
كما العادة ابناء الوزراء و المسؤولين المغاربة والمنعمين في هذا البلد الجميل فوق القانون.جنحة تبادل الضرب و الجرح.ما ادهشني هو ابنة عضو في حزب ذو مرجعية اسلامية بهاته الاخلاق الفاضلة.قد كشفت عوراتكم يا تجار الدين.
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20 - مواطنة الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:32
ابنة الوزير تتابع في حالة سراح حلل وناقش .انما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم دهبت أخلاقهم دهبوا.
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3
21 - احمد ودغيري ادريسي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:34
الحقيقة بعيدا عن السياسة امها فرنسية مسلمة ودات اداب فائق وترببة حسنة وساهمت في تربية اطفالنا عندما كانت في مجال التعليم اما ابوها رجل متقف ومتالي
ما يمكنني ان اقول لا حول ولا قوة الا بالله
الله يدير شي خير في هذا الزمان
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