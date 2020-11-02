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الرئيسية | حوادث | تفاصيل صادمة جديدة.. هكذا تحول "حراكة مغاربة" إلى جثث هامدة

تفاصيل صادمة جديدة.. هكذا تحول "حراكة مغاربة" إلى جثث هامدة

تفاصيل صادمة جديدة.. هكذا تحول "حراكة مغاربة" إلى جثث هامدة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:00

أربعة شبّان مغاربة كانوا يهمّون بالوصولِ إلى إيطاليا أو ألمانيا. قطعوا آلاف الكيلومترات وتعرّضوا لحصص تعذيب رهيبة في اليونان وكرواتيا. وعند وصولهم إلى آخر المنافي بالضّاحية الصّربية، أحد أخطر محطات اللّجوء، تلاعبت بهم "مافيات" التّهريب ورمتهم طعماً سهلاً لقدَرِهم المحتوم.

تمّ العثور على أربع جثث لمغاربة من أصل سبع جثث كانت في درجة متقدّمة من التّحلل داخل حاوية للأسمدة في دولة الباراغواي. كيف وصلَ هؤلاء إلى أسونسيون؟

تشير التّحقيقات إلى أنّ المهاجرين اختبؤوا بدون علم أصحاب الشّاحنة داخل الحاوية. ربّما كانوا يعتقدون أنها ستسلك طرقات أوروبا.

وحسب ما كشفته التّحقيقات، فإن الأمر يتعلّق بأربعة شبان مغاربة هم "أحمد بلميلودي" و"محمد هدّون" و"رشيد صنهاجي" و"سعيد رشير". وإلى جانب المغاربة، تم العثور على "زوقر حمزة" و"أحمد أوهير" (من الجزائر) و"يسا أيمن" (من مصر)، غادروا بحثًا عن مستقبل أفضل في أوروبا لكن انتهى بهم الأمر جثثا متحلّلة.

وكانت صربيا آخر مكان تمّ فيه ضبط هؤلاء المهاجرين، وقد تمّ العثور عليهم بعد ثلاثة أشهر من اختفائهم. وأوضحت وسائل الإعلام بالباراغواي هذا الأسبوع أن القضية غريبة من الناحية العملية ويصعب تحليلها. ويعتقد أنه يمكن أن يتورّط فيها تجار البشر.

ووفق الرّوايات الأمنية، يُعتقد أن هؤلاء كانوا في البداية يريدون اللحاق بقطار متجه إلى إيطاليا. لم يصلوا قط. لم تنته الرحلة إلى الدّولة الأوروبية، بل إلى أمريكا الجنوبية بدءًا من ميناء رييكا في كرواتيا، مروراً بمحطات عديدة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضح رئيس مفوض وحدة مكافحة الاختطاف بشرطة باراغواي الوطنية أن التفاصيل الرئيسية ما تزال غير معروفة، رغم أنه أعلن في صربيا عن اعتقال شخصين، أحدهما مغربي والآخر جزائري. ولا يستبعد هذا المفوض أن يكون المعتقلان في صربيا "وسطاء".

"مكينش ويفي، راه هاد ناس لي راحنا معاهم صعاب وخطيرين. دعيو معايا. راحنا في صربيا. راسي غادي ينفجر"، كانت هذه بعض الكلمات التي خطّها أحد الضّحايا لعائلته قبل أن يبدأ رحلة "الموت".

ووفقاً لما نقلته صحيفة "ألفارو"، فقد التقى هؤلاء المهاجرون السبعة قبل ستة أشهر في صربيا، حيث كانوا يحاولون البحث عن عمل، في أفق الدخول إلى منطقة الاتحاد الأوروبي، مثل العديد من المهاجرين الآخرين من إفريقيا وآسيا في هذه النقطة الساخنة، على طريق البلقان إلى أوروبا الغربية.

الآلاف من الناس ينتظرون في هذه المنطقة "العراء" التي تملؤها المخيمات على أمل عبور الحدود. في سيد، المدينة الصربية التي يبلغ عدد سكانها 15000 نسمة حيث استقلوا القطار، معبر حدودي يؤدّي إلى كرواتيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ذي صلة، ألقت الشرطة الصربية القبض على شخصين لعلاقتهما بالعثور على سبع جثث عثر عليها في حاوية شحن في باراغواي. واكتشف العمال الرفات البشري الأسبوع الماضي في شارع بأسونسيون.

وقال المدعون إن الحاوية التي تحتوي على الأسمدة غادرت صربيا في يونيو الماضي ووصلت إلى ميناء تيربورت دي فيليتا في باراغواي في أكتوبر. وتم اعتقال أجنبيين من المغرب والجزائر للاشتباه في قيامهما بتنظيم عبور حدودي غير قانوني للمهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية الصربية: "تم اتهامهم بوضع المهاجرين في حاوية لنقل البضائع في عربات القطار لتجنب الضوابط الحدودية، بالاتفاق مع أشخاص مجهولين آخرين".

واحتجزت الشرطة الصربية المشتبه فيهما وسيمثلان أمام مكتب المدعي العام الأعلى في سريمسكا ميتروفيتشا. وأجرى التحقيق أعضاء في وزارة الداخلية الصربية ومكتب المدعي العام للجريمة المنظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مغربي حر الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:10
اكثر من 75 سنه على اكتشاف النفط في بلاد العرب ولا يزال هناك فقراء
والخليفه العادل عمر بن عبدالعزيز
احتاج الى سنتين و 5 اشهر
ليطوف بالزكاة فلا يجد من يأخذها !!

فقال قولته المشهوره : انثروا القمح في رؤوس الجبال حتى لا يقولوا :
"جاع طير في بلاد المسلمين

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157
2 - عابر سبيل الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:10
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم . شباب في ريعان شبابهم يموتون بهذه الطريقة ما هذه المذلة و الهوان هل صارت النفس البشرية من دون قيمة .
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61
3 - Mahzala الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:13
كل مرة كنشوف ولاد بلادي كيهاجر من بلادهم باش اعيشو ويخدمو ويفرحو وليدههم كنحس براسي مخنوق من كلشي بغيت نشم ريحية الفرحة فكل دار فبلادي المغرب بغيت نحس براحة من جيهتي ومن جيهة كل ناس الي ساكنين فهد لبلاد معني الدولة هيا تعيش مرتاح وصط ناسك وأهلك واصاحبك ماديا ومعنويا وفكريا
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61
4 - moktassifatima الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:18
شعوربالألم والأسى لاحول ولاقوة إلابالله اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق أهلهم الصبر والسلوان
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30
5 - الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:20
لاحول ولا قوة الا بالله ، الله يخد الحق فلكان سباب في الهجرة ديال هاد الشباب
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26
6 - ...... الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:22
ههههه راه قالوا ليك المغاربة كايكرهوا الغرب وماكايحملوا إسمعوا حتى سميتوا ولكن في نفس الوقت كايديروا المستحيل للوصول إليه ولو على حساب حياتهم.شفتوا النفاق فين كايوصل
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-84
7 - مغربي حر الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:23
يبقى السؤال من جعل هؤلاء الشباب الى الهجرة و اي هجرة هذه ؟ اللهم ارحمهم برحمتك يارب .
السيد بيديكي :يضرب الصرف من كل اجنابه و لم يشبع
شباط : سنتين و هو غايب مدفوع له و اعاد الى نفس المكان و كأن ذلك المكان من صنع ابيه
موضفين و اطر في الدولة : يدفع لهم بالملايين في الشهر ثم يسرقوا و يخطفوا اموال الشعب .
انا كمغربي لاريد اي شيء من هذا المغرب لان حياتي جميلة هنا بكندا و من زمان و لكن اتساءل فقط .
اياك يا مغربي لا تتركهم يقول لك حتى للدار الاخرة و نتحاسب بل قل لهم الان سنتحاسب و لا تهاجر في هجرة غير امنة فربما ستترك الحياة لهولاء اللصوص .
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41
8 - Hammo الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:24
ما صابو خير في بلادهم، ها فيم مشاو، بلاد ما عندها نفس على ولادها..سيرو ق. جيبو غير الدوفيز..ما عندنا منديرو بكم. خلينا لكم الله يا المسؤولين..حسبنا الله و نعم الوكيل
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15
9 - مواطن2 الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:27
رسالة واضحة لمؤيدي العنف في فرنسا.قوم مستقرون آمنون مطمئنون يؤيدون القتل لأبرياء احسنوا استقبالهم واحسنوا معاملتهم ووفروا لهم ما هاجروا بسببه. قوم هاجروا بسبب التخلف والفقر والمرض والجهل - بل هربوا من ديارهم بحثا عن حياة كريمة ولما وجدوها جحذوا وتنكروا للجميل واعتدوا على الابرياء.لا اعمم ولكن من خلال قراءات عديدة يتبين ان الكثيرين منهم يؤيدون ما وقع من سفك للدماء.هناك من ندد بما وقع لكنهم قلة من العقلاء والمثقفين.اكثر من 4 ملايين مغربي واكثر من 50 الف طالب يتابعون دراستهم في فرنسا نسبة كثيرة منهم لن تعود الى المغرب وعليهم ان يكونوا قدوة لبلدانهم .؟ العنف ليس حلا للدفاع عن رسول الله وعن الاسلام....والاسلام ينهى عن سفك الدماء.
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10
10 - كمال المنصوري الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:27
ماذا سيقول مَن تحملوا مسؤولية تسيير البلاد لرب العالمين ؟
إنعدام العدالة و اللامساوات و الحقوق الضائعة و الفقر و إنعدام الأمن...كلها أشياء تدفع المواطن للبحث عن وطن جديد.
لا أفهم كيف يمشي المسؤول عن البلاد بين المسؤولين في الملتقيات الدولية و يفتخر بنفسه و في نفس الوقت أبناء شعبه يفرون من الوطن الذي يحكمه؟!
هذا يدل على فشل ذريع في تسيير البلاد
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27
11 - فارس بلا جواد الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:28
دمهم في رقاب المسؤولين المغاربة الي نهبو الثروات د البلاد ومخلو للشباب تا امال في الحياة ولا في العيش الكريم والله يرحمهم ويصبر أهلهم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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7
12 - رجال في الشمس الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:29
مغاربة وجزائريون في نفس الحاوية..وحَّدهم الفقر ،ثم الموت.
ما تنفقه الدولتان على التسلح ،واحداهما على عصابات بوليزاريو،كاف لسد كل حاجيات الشعبين من عمل وتنمية وأمن.
رجال في الشمس ،لغسان كنفاني لم تكن عملا للنسيان.
رحمهم الله جميعا ،ولا نامت أعين من خذل الشعوب المغاربية.
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10
13 - الفنيد الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:30
الله يرحمهم والمسؤول الاول على هاذه الحادثة هم السؤليين المسيرين لدواليب الحكم هم من جعل الشباب يهجر بسبب عدم وجود اسط شروط الحياة الكريمة
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3
14 - ابن الرومي الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:31
عندما ترى مدراء ، ورؤساء اقسام ومصالح داخل الادارات المغربية يتلاعبون بالمناصب المالية لادخال اقاربهم او اصدقائهم على حساب ابناء الشعب ، فهذا هو مصير ضحايا الفساد المستشري في وطننا الحبيب، كل واحد سوف يدفع ثمن خيانته للامانة، شخصيا فكرت مرارا وتكرارا في الهجرة السرية خصوصا عندما كنت ضحية تدليس مباراة توظيف بالفلاحة عندما تبين ان رئيس مصلحة هنالك كل سنة يوظف اقاربه// الشيئ الذي احبطني كثيرا لاقرر الهروب من بلاد لن يستقيم المسؤول فيها.
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6
15 - Naima الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:31
لا يجب على الانسان أن يرمي بنفسه إلا التهلكة كيفما كانت ظروفه بل عليه ان يصبر ويبحث عن لقمة عيش حلال لان الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ومن ضاق رزقه فليصبر فاجدادنا رضوا بما قسمه الله لهم وعاشوا سعداء اما من يبحث عن التكافؤ في الرزق فانه يجري وراء السراب فالدنيا ليست إلا ايام وتبقى نهاية الجميع الموت والعاقبة للمتقين.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أستغفر الله وأتوب إليه.
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5
16 - البحعدي الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:37
من المسؤول ؟؟ الحكومة و الأسر و الإعلام المغربي مشغول بالكذب و التضليل و تمجيد الشرطة وووو الإعلام المغربي يروج الجهل لو قام الإعلام بدوره لما وصلنا الى هدا لماذا الإعلام لا يقول أن أوروبا الملايين من الأوروبيين بدون شغل ؟؟لماذا الإعلام لا يذهب الى أوروبا و يسجل مأسات المغاربة و ينشرها؟؟ لماذا الإعلام لا يقول أن أكثر من 200 ألف مغربي يعيشون بالمساعدات في فرنسا ولا يدخلون للمغرب ؟؟ لماذا الإعلام المغربي لا يقول مثلا للمغاربة أن المعاش في أوروبا لا يتعدى 55% من المرتب ؟؟ لماذا الإعلام لا يقول أن اليوم في فرنسا كثير من المتقاعدين يأكلون من القمامات ؟؟؟ هل هو صحيح إعلام أم بائعي الخضر أم الإعلام أجهل من المغربي العادي !!!
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17 - Mr beliki الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:40
اشتي أسي بيليكي بسببكم أش واقع لشباب . الناس كتموت و أنت لا تريد أن تشتغل بيليكي . تبرك الله على سي البليكي.
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18 - HBM الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:40
ربما كانوا يريدون فعلا اللجوء لأمريكا اللاتينية مع أمل الإلتحاق بالولايات المتحدة. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن لأنهم كانوا و سط الأسمدة وغالبا سيكون الأمونيترات أو l'Urée يعني اسمدة من الأزوط و فيها يتحلل اللحم كما لو طبخته. أكيد أن احتضارهم دام ساعات طوال ولم يلفضوا انفاسهم حتى رأوا بأعينهم عضامهم تتعرى العياد بالله
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19 - مواطن الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:42
يموتون لكي يصلوا الى اوروبا...ان نجحوا في الوصول..يرفضون طريقة عيش الاوروبيين و يبدأون مرحلة من التدين و تسيطر عليهم السلفية و يبدأون في قطع الرؤوس....لمادا لا تهاجرون. الى بلاد الاسلام في باكستان..افغانستان..ايران..الخ؟؟؟
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20 - ggggg الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:43
فهاد البلاد ما عندكش حل يا اما تمود بالفقر والجوع والحقرة والبطالة يا اما تموت وانت تحاول الخروج منها
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21 - عبدالحق الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:47
بِدُونِ مَأْوَى
يَالَيْتَ ضَوْءَ اَلْقَمَرِ يَطُول
لِنَقْطَعَ اَلطَّرِيقَ لَيْلًا عَلَى طُول
نَمْشِي فِي اَلصَّفِّ وَ اَلِْإمْلَاقُ يُرْهِقُ اَلْبُطُون
بِلَا نَوْمٍ فِي غَابَاتِ اَلْعَجَمِ تَائِهُون
بَحْثًا عَنْ اَلْمَلَاجِئِ, لَقَدْ طَالَ اَلْوُصُول
عَلَى اَلطَّرِيقِ كَمَا فِي اَلسُّهُول
ظَهَرَ غَضَبُ اَلْأَهَالِي اَلْمَشْحُون
وَ عَلَى اَلطَّرْدِ هُمْ مُلِحُّون
بُنِيَتِ اَلْأَصْوَارُ وَ نُشِرَتِ اَلْأَشْوَاك
لِمَنْعِ اَلْعُبُور
أَبْنَاءُ اَلْهِجْرَةِ بِدُونِ سَكَن
وَ بُعْثِرَتِ اَلْقُبُور
آتَيْنَا قُدُمًا لِنَلَْتَقِي اَلشُّرُور
وَ تَرَكْنَا مَالَ اَلْبِتْرُولِ وَ كَأْسَ اَلْخُمُور
اَلْآلَافُ بَيْنَنَا تَمُوتُ فِي اَلْبُحُور
وَلاَ مَنْ يُبَالِي بِشَأْنِ اَلْأُمُور
صوت النمل لعبدالحق الصادقي
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22 - وجدي الاثنين 02 نونبر 2020 - 20:51
بكيت لحالهم ولحالنا في هذا الوطن ...
لنا الله
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23 - شمس اكتوبر الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:00
ويأتي بعض المتعصبين ليقولون دون خجل أن المغرب أحسن من الامارات العربية و العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان.
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24 - O.m. الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:01
ينفقون أموال النفط و الغاز على المرتزقة و خردة روسيا و الشعب لا يجد ما يأكل. كل العصابة عندها قصور و جسابات بفرنسا و سويسرا.
يتعالجون بأوروبا و يقضون العطل بأوروبا و يشترون أملاكهم بأوروبا و يضعون أموالهم بأوروبا. 1000 مليار دولار سرقوها.
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25 - محسن الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:05
الله يرحمهم همهم فقط البحث عن لقمة العيش الكريم .
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26 - ملاحظ الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:07
صربيا كرواتيا الاوروغواي و غيرها دول فقيرة، و مع ذلك تقوم بالتحقيقات بشأن أناس لا منفعة لها فيها. و المغرب أبناؤه تحللت عظامهم في حاويات الأسمدة و الآلاف تموت في البحار و لا تحقيق، و لا خبر في الاعلام. المسؤولون عن هذه المهزلة معروفون، و يجب على الشعب محاكمتهم هنا، في الدنيا، كفى دعاء لله، حساب الله لن يضيع . إلى مثى سنرضى بالذل
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27 - غيور الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:17
أطراف عديدة أيديها ملطخة بدماء وأرواح خيرة شباب المغرب والوطن العربي. أستغرب ممن يمن علينا بفضل وبركة الغرب وأوروبا. فالغرب وفرنسا خير مثال تنهب وتستنزف خيرات وثروات أوطاننا منذ عهد الإستقلال إلى يومنا هذا وتنصب من يحمي مصالحها وينكل ويستعبد بالوكالة عنها وحين تهب أي رياح تغيير أو ثورة على الظلم والاستبداد والتفقير تعمل كل قوى الداخل والخارج على إجهاض أي حرية أو إصلاح حقيقي يوفر الكرامة ولقمة العيش الكريم.
فهجرة الشباب نحو الشمال ليس إلا إستردادا للحقوق المسلوبة والأوطان المنهوبة فلا تمنوا علينا بديمقراطيتكم وحريتكم وأخوتكم المزعومة.
حسبنا الله ونعم الوكيل في ناهبي أحلام الشباب ولا عزاء للمزيفين والإنتهازيين والفاسدين
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28 - المغرب قبل كل شيء الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:18
لن أترك أحدا ان يحبسني في حاوية من أجل الهجرة وبعد ازيده المال .هل تعرفون ماهي الحاوية وكيف تغلق وماهي نسبة التهوءة فيها ونسبة الأكسجين صفر.دون ضمانات.( لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة) فما يفعله المغاربة من أجل الهجرة دون غيرهم من الأمم الافقر منا يفوق الخيال.
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