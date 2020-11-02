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كُتّاب وآراء
الشرطة تفكك عصابة للهجرة غير المشروعة بطنجة
أجهضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة عملية للهجرة السرية، وأوقفت أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الأربعة، المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و38 سنة، خلال عملية أمنية بحي "الحرارين" بمدينة طنجة، وهم بصدد التحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم متلبسين بنقل 12 مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة على متن سيارتين نفعيتين.
الأبحاث والتحريات الأولية، يقول البلاغ، أظهرت أن المشتبه فيهم قاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرشحين المفترضين للهجرة بلغ مجموعها 26 مليون سنتيم، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن العثور بحوزة أحدهم على مبلغ مالي يشتبه في كونه جزء من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المنظمين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المرشحين للبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.