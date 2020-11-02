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كُتّاب وآراء
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سخان ماء يسلب حياة عشريني وزوجته بمدينة فاس
الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:20
لقي شاب وزوجته مصرعهما اختناقا جراء استعمال سخان ماء يعمل بغاز البوتان، وذلك داخل شقتهما السكنية الكائنة بحي عين النقبي بمدينة فاس.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكين البالغين من العمر 21 سنة و19 سنة، حديثي العهد بالزواج، مشيرة إلى أنه تمت إحالة جثتيهما على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد التشريح الطبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية باشرت التحقيق حول ملابسات هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - amir الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:29
رحمات الله عليهما. أزواج في الجنة إن شاء الله.
2 - Hamza الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:30
مساكن ماتو بكري و ما عاشو والو, الله يرحمهم
3 - khalid الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:35
ابتعدو عن سخان الماء بالغاز ...من الافضل تعويضه بالكهربائي... والله ارحم الزوجين
4 - الغازي الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:35
ربما كانوا يستحمان في نفس الوقت. رحمهم الله
تعليق غير لائق
-60
5 - كروم رشيد الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:35
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة ونسال الله الصبر لدويهم
6 - كل الشر يأتي من الصين الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:37
المغاربة مند اكثر من عشر سنين حدرتهم السلطات من السخانات الصينية. لكن لا حياة لمن تنادي...
7 - رضوان المغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:40
انا لله وانا اليه راجعون.
الله يرحمهم و يرزق اهاليهم الصبر والسلوان.
الله يرحمهم و يرزق اهاليهم الصبر والسلوان.
8 - سليم الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:40
ان لله وان اليه راجعون
خص كلش يدير الاحتياط من هد القاتل الصامت خصنا نركبوه برا إذا أمكن ولافمكان تكون فيه التهوية أو من الاحسن بنادم مايبخلش ويشريه جديد ويركبولو محترف ماشي يركبو لراسو
خص كلش يدير الاحتياط من هد القاتل الصامت خصنا نركبوه برا إذا أمكن ولافمكان تكون فيه التهوية أو من الاحسن بنادم مايبخلش ويشريه جديد ويركبولو محترف ماشي يركبو لراسو
9 - ام سلمى الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:43
**انا لله وانا اليه راجعون** تعددت الأسباب والموت واحد. نسال الله الواحد الاحد ان يسكنهما فسيح جناته ويربط على قلوب ذويهم.
10 - ashraf الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:46
اللهم ارحمهما و ارزق اهلهما الصبر على هذا المصاب الاليم.
و على المصالح المختصة ان تهتم بمثل هذه الملفات. وان تعمق البحث . لنصل الى نتاىئج ملموسة ، لنتفادى مثل هذه الحوادث مستقبلا.
و على المصالح المختصة ان تهتم بمثل هذه الملفات. وان تعمق البحث . لنصل الى نتاىئج ملموسة ، لنتفادى مثل هذه الحوادث مستقبلا.
11 - قدر لله ماشاء فعل الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:46
قدر لله ماشاء فعل .ازواج في الجنة ان شاء لله .انا لله وانا اليه راجعون تغمدهما الله بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
12 - جميل الأمزون الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:51
يا عقلاء البلد، التوعية بكل الوسائل.يجب أن تشرحوا للبشر كيفية تركيب السخانات، لا بد من إيصال مخرج السخان بتقب يعطي للخارج. لا يجب أن يأخد السخان الأكسجين من الغرفة ولا يجب أن يرمي بثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة.
13 - ناصح الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:53
سخان الماء الغازي يجب تركيبه غي أماكن ذو تهوية كافية.والا فلا.
14 - الخطأ القاتل الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:58
خطأ جسيم يرتكبه البعض مع الاسف، وهو وضع السخانة او "chauffe-eau" داخل مكان الاستحمام دون تهوية تذكر.. بحيث يحترق الاوكسيجين مما يتولد عنه انبعاث ثاني اوكسيد الكربون السام القاتل.. فضروري جدا وضعها خارجا وفي مكان تكون فيه التهوية جيدة .. خطأ آخر يعتقده البعض.. إن الغاز لا يتسرب عبر الماء لان هنالك انبوبين منفصلين داخل السخانة، واحد للغاز والآخر للماء.. فبالتالي، يستحيل أن يمتزجا مع بعض ويتسربا إلى ماكن الاستحمام.. وبهذا وجب التبليغ والسلام..
15 - محمد الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:04
ردا على صاحب التعليق السادس
ايلا كانت شي بضاعة معينة كيفما كان نوعها او مصدرها غير امنة وتشكل خطرا على المستهلك فمن واجب السلطات منع استيرادها والتجارة فيها حماية للمغاربة اما القاء اللوم على الحائط القصير دائما فراه ماخدامش
ايلا كانت شي بضاعة معينة كيفما كان نوعها او مصدرها غير امنة وتشكل خطرا على المستهلك فمن واجب السلطات منع استيرادها والتجارة فيها حماية للمغاربة اما القاء اللوم على الحائط القصير دائما فراه ماخدامش
16 - نور ربيع الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:04
لا بد من أخذ الحيطة والحذر من وسائل التدفئة عموما لأنها خطيرة على حياة الإنسان وصحته فتركيبها في المنازل يجب أن يتم من طرف اختصاصي صاحب ميدان كما يجب على مستعمليها معرفة استعمالها استعمالا صحيحا وبعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية.
رحم الله الزوجين واسكنهما فسيح جناته وسائر أموات المسلمين.
رحم الله الزوجين واسكنهما فسيح جناته وسائر أموات المسلمين.
17 - لا حول ولاقوة إلا بالله الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:06
نصيحة الاخوان لي دخل يدوش يخلي شي شرجم محلول منين يدخل الهوا واخا تكون العاصفة را هاد العجب ديال شينوا مافيه تقة والله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله ازواج فالجنة
18 - said الاثنين 02 نونبر 2020 - 15:19
في مثل هذه الحالات ينبغي مواساة العائلة المنكوبة والتخفيف عن اقاربهم لا الإكثار من الفهامة الخاوية كما يفعل بعض اصحاب التعاليق سامحهم الله.
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