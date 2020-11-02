سخان ماء يسلب حياة عشريني وزوجته بمدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب وزوجته مصرعهما اختناقا جراء استعمال سخان ماء يعمل بغاز البوتان، وذلك داخل شقتهما السكنية الكائنة بحي عين النقبي بمدينة فاس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكين البالغين من العمر 21 سنة و19 سنة، حديثي العهد بالزواج، مشيرة إلى أنه تمت إحالة جثتيهما على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد التشريح الطبي.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية باشرت التحقيق حول ملابسات هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.