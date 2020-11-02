انفجار يخلف إصابات في مجمع تابع للقوات المسلحة‎

هسبريس من الرباط

أصيب عدد من التقنيين المكلفين بتركيب مواد ومعدات لطب الأسنان في انفجار عرضي بالمجمع الاجتماعي الإداري للجيش الملكي، المتواجد بشارع الميليا بحي الرياض بالرباط، صباح الاثنين.

الانفجار وقع أثناء قيام التقنيين التابعبين لشركة خاصة باختبارات وتجارب لتركيب الأجهزة المخصصة لطب الأسنان، ما أدى إلى إصابات طفيفة 5 من الفنيين، مع تسجيل خسائر مادية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس العسكري الجامعي بالعاصمة الرباط لتلقي العلاجات الضرورية.