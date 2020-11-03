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كُتّاب وآراء
عناصر الأمن توقف مرتبطين بعمليات سرقة في تمارة
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة شخصين، من ذوي السوابق القضائية العديدة ويشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات المقرونة بالعنف.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 18 و19 سنة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بمنطقة "عين عتيق" ضواحي مدينة تمارة، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضايا تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمدينة تمارة، وتتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
إجراءات البحث، يقول البلاغ، أوضحت أن المشتبه فيهما متورطان في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف، وأنهما لم يشكلا نهائيا موضوع أي بلاغ بالتسبب في عاهات مستديمة أو فقد منفعة عضو جراء الضرب والجرح، كما ورد ذلك بشكل مغلوط في خبر منشور حول هذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
مل الحياة و يأس من التراكمات السلبية
أعود بالله السميع العليم من هدا النوع من المجتمعات
المريضة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم