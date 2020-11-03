إطلاق الرصاص على ثلاثيني عرّض الشرطة للخطر

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر فرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بطنجة اضطرت لاستعمال أسلحتها الوظيفية، اليوم الثلاثاء، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة عناصر الشرطة وممتلكات عامة لاعتداء جدي وخطير باستعمال الرشق بالحجارة.

وأوردت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن دورية الشرطة كانت بصدد تنفيذ عملية مراقبة أمنية بمنطقة "العوامة"، قبل أن يعمد المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، الذي كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين، إلى تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي من خلال رشقهم بالحجارة متسببا في إصابة أحدهم بجروح فضلا عن تحطيم الواجهة الزجاجية لسيارة الشرطة، وهو ما اضطر مفتشا شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.