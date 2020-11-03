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الرئيسية | حوادث | إطلاق الرصاص على ثلاثيني عرّض الشرطة للخطر

إطلاق الرصاص على ثلاثيني عرّض الشرطة للخطر

إطلاق الرصاص على ثلاثيني عرّض الشرطة للخطر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:20

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر فرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بطنجة اضطرت لاستعمال أسلحتها الوظيفية، اليوم الثلاثاء، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة عناصر الشرطة وممتلكات عامة لاعتداء جدي وخطير باستعمال الرشق بالحجارة.

وأوردت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن دورية الشرطة كانت بصدد تنفيذ عملية مراقبة أمنية بمنطقة "العوامة"، قبل أن يعمد المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، الذي كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين، إلى تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي من خلال رشقهم بالحجارة متسببا في إصابة أحدهم بجروح فضلا عن تحطيم الواجهة الزجاجية لسيارة الشرطة، وهو ما اضطر مفتشا شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غريب الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:26
اللهم احفظنا
اللهم امين
الله الوطن الملك
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1
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:29
من لم يحترم أفراد الأمن الوطني لافائدة ترجى منه ابدا الأمن في خدمت الشعب وعلى الشعب أن يساهم في استكباب الأمن بدل العكس واستعمال السلاح الوظيفي في مثل هذه الحالات شيء طبيعي .
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4
3 - marjane الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:35
اضطر مفتشا شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى. غير واحد قاضي الغرض اولى خصهم غي السبة في اترو فبنادم ، كن قرا مزيان اوخدم كاع ميوصل هاذ الحالة
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-10
4 - مستغيث الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:39
كلشي ولا داسر
حان الوقت لسن قزانين صارمة ضد كل من يتطاول على رجال الامن لانهم هم الأمان في البلاد
كل من يحمل السلاح الابيض او السيف بدون سبب
كلمن يقدم على اغتصاب القاصر
كفى من العاطفة.
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7
5 - محمد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:41
كمثل هكذا تدخلات نريد أن تكون دوما.. تحية لرجال الأمن الوطني..
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4
6 - رصاص في الراس الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:43
اولا تحية للشرطة التي تحمي السكان والممتلكات. يجب الترخيص للشرطة قتل اولائك المجرمين بدون رحمة . رصاصة في راس تساوي الطمأنينة للسكان المتضررين من اولائك المجرمين .
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5
7 - لا لا غير مقبول تماما الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:46
لا لا حشومة عليكم تقولوا هاكا.راه حتى هاد المجرم الخطير حتى هو راه برييء وبأن هناك جهات تريد تشويه الاسلام والمسلمين.أليس هذا هو جوابكم يابعض المنافقون اللذين يدافعون على كل يريد العربدة في بلاد الغير وقتل مواطنيهم أم أن حياتكم الوسخة والمندسة بجميع أنواع إلاجرام والمنكرات أغلى من حياة الغربيين وستطالبون له بأقصى العقوبات
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2
8 - فارس بلا جواد الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:49
تحية لاصحاب الأمن الشرفاء اما هدا راه غادي يتعلج ويدخل الحبس كاع و غير يخرج يرجع تاني الاعتداء و التشرميل
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2
9 - miloud Madrid الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:52
شكرا للشرطة القضائية لهذا التدخل وإنقاذ الناس ..
هذا هو جزاء كل من يتطول على تعليمات الشرطة
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