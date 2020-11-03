24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير الشغل يكشف إعادة آلاف المفصولين عن العمل "زمن كورونا" (5.00)

  2. عودة خيار الحجر الكلّي تنذر بانهيار الشّركات وارتفاع مديونية الدّولة (5.00)

  3. تبعات حجر صحي شامل (5.00)

  4. بلاغ البيجيدي والهجمات الإرهابية (5.00)

  5. ولايات أمريكية تجهز الحرس الوطني لتجنب اضطرابات انتخابية محتملة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | كمين يسقط مروج مخدرات في يد أمن مراكش

كمين يسقط مروج مخدرات في يد أمن مراكش

كمين يسقط مروج مخدرات في يد أمن مراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:41

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.

وكانت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية أوقفت المعني، الذي ظل متواريا عن الأنظار، متلبسا بحيازة 4 صفائح من مخدر الشيرا، إثر كمين محكم نصبته له على مستوى دوار الهبيشات بجماعة تسلطانت ضاحية مدينة مراكش.

وأسفرت إجراءات التفتيش المسطرية المنجزة داخل منزل الموقوف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز صفيحتين إضافيتين من هذا المخدر، وسكين به آثار حرق مخدر الشيرا، ليصبح الوزن الإجمالي للمخدرات المحجوزة 260 غراما.

وكشف تنقيط الموقوف بالناظم الآلي أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات، وبأمر من النيابة العامة تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم؛ فيما يبقى البحث متواصلًا في أفق الوصول إلى شركاء آخرين محتملين للمعني بالأمر، وكل من له صلة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كربم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:51
الكمين يجب أن يكون في كتامة و نواحيها، للقضاء على الحشيش من المنبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.