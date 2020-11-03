كمين يسقط مروج مخدرات في يد أمن مراكش

ابراهيم مغراوي من مراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.

وكانت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية أوقفت المعني، الذي ظل متواريا عن الأنظار، متلبسا بحيازة 4 صفائح من مخدر الشيرا، إثر كمين محكم نصبته له على مستوى دوار الهبيشات بجماعة تسلطانت ضاحية مدينة مراكش.

وأسفرت إجراءات التفتيش المسطرية المنجزة داخل منزل الموقوف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز صفيحتين إضافيتين من هذا المخدر، وسكين به آثار حرق مخدر الشيرا، ليصبح الوزن الإجمالي للمخدرات المحجوزة 260 غراما.

وكشف تنقيط الموقوف بالناظم الآلي أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات، وبأمر من النيابة العامة تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم؛ فيما يبقى البحث متواصلًا في أفق الوصول إلى شركاء آخرين محتملين للمعني بالأمر، وكل من له صلة بهذه القضية.