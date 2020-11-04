حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و1684 جريحا

هسبريس من الرباط

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 1684 آخرون بجروح، إصابات 47 منهم بليغة، في 1254 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 أكتوبر الماضي إلى غاية فاتح نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و873 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و750 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و123 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و115 ألف و 975 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4279 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6175 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 296 مركبة.