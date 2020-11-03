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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف متورطا في حرق سيارة ضواحي تزنيت
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إثنين أكلو، يوم الثلاثاء، من فك لغز جريمة حرق سيارة خفيفة عرفتها منطقة "لمصيدة" الكائنة على مستوى شاطئ أكلو، بالنفوذ الترابي لإقليم تزنيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن تفاعلا فوريا لمصالح الدرك مع شكاية تقدم بها شخص، تفيد بتعرض سيارته لإضرام النار، مكن من الاهتداء إلى المتورط الرئيسي وتوقيفه على مقربة من الجماعة الترابية ماسة، التابعة لعمالة اشتوكة آيت باها، وذلك بعد حملات تمشطية قادتها العناصر الدركية بتنسيق مع السلطات المحلية.
وتم إخضاع الموقوف، العشريني والمتحدر من إقليم سيدي إفني، لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هوية باقي شركائه المفترضين في هذا العمل الإجرامي، وإحالتهم على أنظار القضاء من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.