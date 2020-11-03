مصرع أربعيني في حادث سير بين تزنيت وكلميم

مصطفى البكار

لقي شخص أربعيني مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مروعة وقعت، يوم الثلاثاء، تفاصيلها اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة نارية بمركز الجماعة الترابية سيدي حساين وعلي التابعة لإقليم سيدي إفني.

ووفق شهود عيان فإن الحادث، الذي وقع بالطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وكلميم، تسبب في وفاة سائق الدراجة المتحدر من دوار "توفكنيت" على الفور، فيما أصيب مرافقه بكسور على مستوى أطرافه السفلى، نقل على إثرها نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الأول قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وفور إخطارها، انتقلت إلى مكان الحادث السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي من أجل الإشراف على عملية نقل المفارق للحياة نحو مستودع الأموات بمستشفى تزنيت، موازاة مع فتح تحقيق معمق في أسباب وملابسات الحادثة، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.