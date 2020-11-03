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كُتّاب وآراء
حادثة تودي بحياة راكب دراجة نارية وسط مراكش
لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء، في حادثة سير وقعت بشارع "كماسة" بحي المحاميد التابع ترابيا لمقاطعة المنارة بمراكش.
وتوفي الهالك، الذي كان قيد حياته في عقده الرابع، وهو أب لثلاثة أبناء، بعدما صدمته سيارة تحمل صفيحة معدنية أجنبية، حين حاول سائقها تفادي الاصطدام بصاحب دراجة نارية، ففقد السيطرة على مقود مركبته التي صدمت الضحية الذي كان يسير على الرصيف، كما صدمت سيارة أخرى كانت مركونة بجانب الطريق.
وإثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى مكان الحادثة، حيث أشرفت شرطة حوادث اليسر على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب مراكش، وأوقفت السائق الذي ارتكب الحادث المروري.