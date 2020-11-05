من العيون صوب الباراغواي .. حلم شاب مغربي يتحول إلى أشلاء

هسبريس - عبد السلام الشامخ

كان أصغرهم وأذكاهم في مجموعةٍ تضمُّ مصريين وجزائريين إلى جانب مغاربة. من ضيقِ أزقّة حيّ "خريستو" بالعيون السفلى، خرجَ الشّاب المغربيّ أحمد بلميلودي (25 سنة) إلى عالمٍ أرحب باحثاً عن آفاق جديدة. سلكَ المتوسّط ووصلَ إلى بلاد "الأتراك"، وهناك قاومَ مصاعب الحياة، ولمّا انحسرتْ آماله، قرّر "المغامرة" من جديد.

كانَ متحمّسا لفكرة ولوج أرض "الأحلام" عبر الشّاحنة كما فعل من سبقوه إلى ألمانيا والنّمسا. في الحدود الصّربية اختمرت في ذهنهِ هذه الفكرة بما فيهِ الكفاية، وقرّر بمعيّة أصدقائهِ البحث عن مهرّبين يضمنون له "حقّ" النّزوح. اشترى لوازم السّفر واختبأ داخل حاوية، كانت شوارع برلين وأعلامها و"نساؤها الجميلات" تملأ مخيّلته.

تحرّكت الشّاحنة صوبَ وجهتها وبداخلها سبعة شبان، أربعة منهم مغاربة، غُرّر بهم من طرف شبكات الاتّجار بالبشر التي أوهمتهم بأنّ الشّاحنة ستعبر إلى ألمانيا أو النّمسا، "يكفي ساعات من المسير لتحقّقوا أحلامكم". السّاعات تحوّلت إلى أيّام والأيام تحوّلت إلى شهور، والنّتيجة: العثور على جثث "الحراكة" متحلّلة في دولة الباراغواي.

أحمد بلميلودي، الشّاب المنحدر من الصّحراء المغربية، لم يكن ينوي في البداية الهجرة إلى أوروبا. تقول أخته كوثر بلميلودي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "قال لنا إنّه يودّ الذّهاب إلى تركيا من أجل البحث عن عمل"، مضيفة أنّ "المرحوم حلّ بإسطنبول في الأسبوع الأوّل من شوّال عام 2019".

تُظهر صور حصلت عليها جريدة هسبريس الالكترونية أنّ بلميلودي انطلق في رحلته من مطار محمد الخامس قاصداً تركيا للبحث عن العمل"، وهناك التقى بعض المغاربة وقدّموا له يد العون وطال استقراره في "أرض العثمانيين". وبعد شهور قضاها متنقّلاً بين مدن تركية، قرّر الشّاب المغربي الانطلاق في رحلة "الموت" صوب أوروبا.

قصد في البداية الحدود اليونانية التّركية وهناك تمكّن من عبور "وادي الموت" عبر مهرّبين سوريين. بعد ذلك، انطلقت رحلة "الشّتاء" الطّويلة حتّى تمكن من تجاوز دولة الجبل الأسود وسلوفينيا، قبل أن يحطّ الرحال بصربيا.

"آخر مرّة اتصلت به الوالدة كان في حالة نفسية طبيعية، طلب منّا المال وأرسلت له والدتي مبلغ 2000 درهم حتّى يتدبّر أمره"، تؤكّد أخت الضّحية لهسبريس، مشيرة إلى أنّ "الأخبار انقطعت بعد ذلك ولم نكن نعرف أنّ أخي يتواجد في صربيا لعلمنا مسبقاً بأنّه يعمل في اسطنبول".

وواصلت أخت الضّحية قائلة: "تواصلت معنا المصالح الدّبلوماسية المغربية في الباراغواي وأكّدت وفاة أخينا"، مبرزة أن "العائلة تريد دفن الجثّة في المغرب، نحن ننتظر إجراءات طويلة بعد التّحقيقات الأمنية والكشوفات الطّبية، وبعدها سيتم نقل الجثث إلى المغرب".

ويشير التشريح الطبي إلى أن الضحايا قضوا نحبهم جوعا وعطشا، واختناقا بشكل خاص وسط أكياس الأسمدة الزراعية والحرارة المرتفعة في غشت الماضي، حيث لفظ الواحد منهم أنفاسه بعد الآخر داخل حاوية مقفلة عليهم بإحكام، لا يمكن فتحها إلا من الخارج، ضمن حاويات أخرى مكدسة فوق بعضها على متن سفينة تجارية.

وكانت صربيا آخر مكان تمّ فيه ضبط هؤلاء المهاجرين، وقد تمّ العثور عليهم بعد ثلاثة أشهر من اختفائهم. وأوضحت وسائل الإعلام بالباراغواي هذا الأسبوع أن القضية غريبة من الناحية العملية ويصعب تحليلها. ويعتقد أنه يمكن أن يتورّط فيها تجار البشر.

وقال المدعون إن الحاوية التي تحتوي على الأسمدة غادرت صربيا في يونيو الماضي ووصلت إلى ميناء تيربورت دي فيليتا في باراغواي في أكتوبر. وتم اعتقال أجنبيين من المغرب والجزائر للاشتباه في قيامهما بتنظيم عبور حدودي غير قانوني للمهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية الصربية: "تم اتهامهم بوضع المهاجرين في حاوية لنقل البضائع في عربات القطار لتجنب الضوابط الحدودية، بالاتفاق مع أشخاص مجهولين آخرين".

واحتجزت الشرطة الصربية المشتبه فيهما، وسيمثلان أمام مكتب المدعي العام الأعلى في سريمسكا ميتروفيتشا. وأجرى التحقيق أعضاء في وزارة الداخلية الصربية ومكتب المدعي العام للجريمة المنظمة.