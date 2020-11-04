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كُتّاب وآراء
مصرع 4 "حراكة" داخل قناة لصرف مياه عادمة
لقي 4 شبان كانوا مرشّحين للهجرة السرية، الأربعاء، مصرعهم اختناقا داخل قناة لصرف المياه العادمة بمدينة بني انصار، التابعة ترابيا لإقليم النّاظور.
وفي تفاصيل الحادث فقد سلك الضحايا قناة ممتلئة بالمياه في محاولتهم العبور إلى مدينة مليلية المحتلّة، قبل أن يصابوا باختناق، بعد قطعهم مسافة طويلة، عجّل بوفاة ثلاثةٍ منهم على الفور، فيما نُقل الرّابع إلى مستشفى الحسني في حالة حرجة، قبل أن يفارق الحياة.
وجاء تحرّك العناصر الأمنية بعد تلقّيها إخبارية من إدارة ميناء بني انصار، حيث حلّت بالمكان وأشرفت على حيثيات انتشال جثث الضحايا التي نقلت على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني.