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الرئيسية | حوادث | مصرع 4 "حراكة" داخل قناة لصرف مياه عادمة

مصرع 4 "حراكة" داخل قناة لصرف مياه عادمة

مصرع 4 "حراكة" داخل قناة لصرف مياه عادمة
هسبريس من الناظور
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:33

لقي 4 شبان كانوا مرشّحين للهجرة السرية، الأربعاء، مصرعهم اختناقا داخل قناة لصرف المياه العادمة بمدينة بني انصار، التابعة ترابيا لإقليم النّاظور.

وفي تفاصيل الحادث فقد سلك الضحايا قناة ممتلئة بالمياه في محاولتهم العبور إلى مدينة مليلية المحتلّة، قبل أن يصابوا باختناق، بعد قطعهم مسافة طويلة، عجّل بوفاة ثلاثةٍ منهم على الفور، فيما نُقل الرّابع إلى مستشفى الحسني في حالة حرجة، قبل أن يفارق الحياة.

وجاء تحرّك العناصر الأمنية بعد تلقّيها إخبارية من إدارة ميناء بني انصار، حيث حلّت بالمكان وأشرفت على حيثيات انتشال جثث الضحايا التي نقلت على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - طز طرطلز الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:42
ويقولون أنهم يريدون مقاطعة منتجات فرنسا بالحق يريدون مقاطعة المنتجات فق أما فرنسا فلا يريدون مقاطعتها ولو طارت معزة والدليل يقومون بالمستحيل للوصول إليها ولو على حساب حياتهم.قاليك بغاو اقاطعوا المنتجات طز
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-3
2 - نانا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:42
ان لله وانا اليه راجعون لله يصبر وليديهم
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2
3 - مواطن الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:45
الشباب غالط وكيحلم بزاف يعتقد بأن اوروبا جنة الله فوق الأرض ، والغريب منهم من يدفع خمس او ست ملايين للحريك كون دار مشروع صغير كون راه بخير ولكن مع الاسف بغا سيارة جديدة ودار كبيرة وكاورية !!
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