حادثة تودي بحياة سائق "تريبورتور" في أيت عياش

هسبريس من الرباط

أودت حادثة سير مميتة وقعت، مساء الأربعاء، ضواحي جماعة أيت عياش في إقليم ميدلت، بحياة سائق دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور".

ووفق مصدر هسبريس من أيت عياش، فإن الضحية المسمى قيد حياته (أ- ل)، والمتحدر من دوار أيت توغاش بالجماعة المذكورة، اصطدم بشاحنة لنقل الوقود، وأدت قوة الاصطدام إلى مفارقته الحياة في موضع الحادث.

وزاد المصدر عينه أن المتوفى، وهو أبٌّ لثلاثة أطفال، نُقل على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في ميدلت، بحضور عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية.