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جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط تهريب مخدرات

جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط تهريب مخدرات
هسبريس من طنجة
الجمعة 06 نونبر 2020 - 05:45

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط من حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا كانت في طريقها إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

مصادر هسبريس كشفت أن تفتيش الجمركيين لشاحنة قادمة من أكادير ومتوجهة إلى إسبانيا، كان يقودها سائق مغربي الجنسية، مكن من حجز 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

المصادر ذاتها أوضحت أن السائق حاول استغلال الاكتظاظ الذي يعرفه الميناء بمناسبة موسم تصدير المنتوجات الفلاحية الشتوية من أجل تمرير كمية المخدرات المذكورة، لكن يقظة عناصر الجمارك أفشلت مخططه.

وقد تم تسليم السائق لمصالح الشرطة التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

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