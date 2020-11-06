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كُتّاب وآراء
جريمة قتل توقع بشخصين في قبضة أمن مراكش
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أن مراكش، الخميس، شخصين على النيابة العامة، من أجل العنف المفضي إلى وفاة راح ضحيتها شخص سبعيني، والفرار إلى وجهة مجهولة.
ويتعلق الأمر بشاب يتابع في حالة اعتقال رفقة أخته التي تتابع في حالة سراح، كانا على متن سيارة خاصة ودخلا في خلاف مروري مع الهالك الذي كان يتولى سياقة سيارة رباعية الدفع، وعلى إثر ذلك اعتدى الموقوف على الضحية، وألحق خسائر مادية جسيمة بسيارته، التي احتمى بها إلى أن فقد وعيه بداخلها.
وبعد توصلها بإخبارية في الموضوع، فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أن مراكش بحثًا قضائياً مدعوما بالخبرات التقنية والعلمية وشهادة شهود عيان، ما مكنها من إعادة تركيب فصول الجريمة وتشخيص هوية سائقة السيارة وإيقافها ومرافقها الذي تبين أنه شقيقها.