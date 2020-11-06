24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا"
- تقرير يرصد تراجع أداء "النشاط النقدي" في المملكة
- بوريطة والشراكة مع الإمارات
- انتقادات تخترق "هدوء" العثماني حيال تفشي "الفيروس" في المغرب
- فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟
هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا" (5.00)
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج (5.00)
السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة (5.00)
- وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة - (126)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (105)
- مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة - (98)
- المغرب يسجل 5641 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (86)
- هل تعيد انتخابات 2021 "زعامات شعبوية" إلى الواجهة الحزبية؟ - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية وسط فاس
لقي سائق دراجة نارية مصرعه فورا في حادثة سير وقعت، الخميس، على مستوى شارع اليمن بحي النرجس وسط مدينة فاس، وذلك بعد أن صدمته شاحنة لنقل النفايات قبل أن تسحبه تحت عجلاتها لمسافة ليست بالقصيرة.
وكانت الشاحنة المذكورة في طريقها لإفراغ حمولتها بمطرح النفايات الكائن بجماعة عين بيضة ضواحي مدينة فاس، قبل أن تصدم الدراجة النارية المذكورة، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، موردة أن الضحية شاب في مقتبل العمر، ويقيم بحي عوينات الحجاج الكائن غير بعيد عن المكان الذي وقع فيه هذا الحادث المميت.
وأنجزت عناصر مصلحة حوادث السير بولاية أمن فاس محضر معاينة حول هذه الحادثة، قبل أن تشرف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي.