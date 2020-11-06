شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية وسط فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي سائق دراجة نارية مصرعه فورا في حادثة سير وقعت، الخميس، على مستوى شارع اليمن بحي النرجس وسط مدينة فاس، وذلك بعد أن صدمته شاحنة لنقل النفايات قبل أن تسحبه تحت عجلاتها لمسافة ليست بالقصيرة.

وكانت الشاحنة المذكورة في طريقها لإفراغ حمولتها بمطرح النفايات الكائن بجماعة عين بيضة ضواحي مدينة فاس، قبل أن تصدم الدراجة النارية المذكورة، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، موردة أن الضحية شاب في مقتبل العمر، ويقيم بحي عوينات الحجاج الكائن غير بعيد عن المكان الذي وقع فيه هذا الحادث المميت.

وأنجزت عناصر مصلحة حوادث السير بولاية أمن فاس محضر معاينة حول هذه الحادثة، قبل أن تشرف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي.