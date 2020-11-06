المخدرات توقع بأشخاص في يد شرطة بنسليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، الخميس، في توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الشرطة أوقفت المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بمدينة بنسليمان، قبل أن تسفر عملية التفتيش الاعتيادي عن حجز 300 كيلوغرام من سنابل القنّب الهندي، و120 كيلوغراما من التبغ المهرّب؛ فضلا عن سلاحين أبيضين ودراجتين ناريتين يشتبه في استعمالها في هذه الأفعال الإجرامية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، قبل عرضهم على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم.