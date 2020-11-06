رصاصات أمنية توقف هجوم 3 جانحين بالبيضاء

هسبريس من الرباط

اضطر ضابط شرطة يعمل بدائرة "الهراويين" بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص عرضوا عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأشخاص الموقوفين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و59 سنة، يشكلون موضوع عدة مذكرات بحث وطنية للاشتباه في تورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات ومادة اللصاق المستعمل في التخدير.

وأضاف البلاغ أن عناصر الشرطة كانت قد أوقفت شخصا في حالة تخدير متقدمة قبل أن تنتقل لتوقيف أحد المروجين بمحيط إقامة "إدماج" بحي مولاي رشيد، والذي ضبطت بحوزته 44 علبة من أنابيب اللصاق المستعمل في التخدير، قبل أن يعمد رفقة زوجته ومرافقه إلى تعريض عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، حيث حاول أحد المشتبه فيهم توجيه طعنة مباشرة لمفتش شرطة، وهو ما اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابتا المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم، قبل أن يتم نقل الشخص المصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار البحث معه رفقة باقي الموقوفين الذين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.