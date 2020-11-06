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الرئيسية | حوادث | خفر البحرية الملكية يحبط عملية لتهريب المخدرات

خفر البحرية الملكية يحبط عملية لتهريب المخدرات

خفر البحرية الملكية يحبط عملية لتهريب المخدرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 14:45

أجهض خفر السواحل التابع للبحرية الملكية المغربية، في دورية في البحر الأبيض المتوسط أمس الخميس، عملية تهريب مخدرات بعد تنفيذ مطاردة بحرية لزورق سريع.

وقد تمكن المهربون من الفرار إلى عرض البحر بسرعة عالية بعد إلقاء شحنة المخدرات في البحر المكونة من 44 رزمة، تزن حوالي طن ونصف الطن.

عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت من جمع كمية المخدرات، وقامت بتسليمها إلى مصالح الدرك الملكي التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع.

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