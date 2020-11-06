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الرئيسية | حوادث | 37 رزمة مخدّرات تورّط عشرينيّا في مدينة العيون

37 رزمة مخدّرات تورّط عشرينيّا في مدينة العيون

37 رزمة مخدّرات تورّط عشرينيّا في مدينة العيون
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:25

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا السرقة بالعنف، إثر الاشتباه بتورطه في محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أسفرت عن رصد وتوقيف المشتبه به على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة ترقيم مزورة بمنطقة صحراوية تابعة للجماعة القروية الحكونية (على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة العيون)، قبل أن تسفر عملية تفتيش السيارة عن حجز 37 رزمة من المخدرات تزن طنّا و21 كيلوغراما من مخدر "الشيرا".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المشتركة، التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية، لاسيما الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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1 - Mus الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:51
الله يعاونكم على ما تقومون به من مجهودات جبارة لمحاربة هذه العصابات التي تريد اغراق المملكة المغربية في انواع من المخدرات ذخيلة على ثقافتنا المغربية ولها عواقب وخيمة سواء على مستوى الافراد او المجتمع ككل. وفقكم الله وسدد خطاكم وحماكم وحفظكم من كل شر، امين.
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