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كُتّاب وآراء
سقوط من عمارة ينهي حياة عامل بضواحي أكادير
لقي شاب، في العشرينات من العمر، مصرعه، الجمعة، عقب سقوطه من الطابق الخامس لعمارة بحي فونتي العليا بمنطقة بنسركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير.
وقال شهود عيان إن الشاب كان بصدد إنجاز أشغال تتعلق بنجارة الألومنيوم على واجهة العمارة، قبل أن يقع خلل مفاجئ في المنصة الكهربائية المستعملة في تلك الأشغال، مما أفقده التوازن وسقط على الأرض، حيث فارق الحياة متأثرا برضوض وجروح بليغة نجمت عن قوة ارتطامه بالأرض.
وانتقلت السلطة المحلية بباشوية بنسركاو والملحقة السابعة بالمدينة، إلى جانب عناصر الأمن والوقاية المدنية، إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أريد أن أقول إنني لحضت بأن الأعمال التي تتم في واجهات العمارات ،ويكون العامل فوق المنصة ويكون
مربوط بحبل موثوق في مكان اخر حتى إدا وقع حادت
مفاجىء في المنصة وسقطت يبقى العامل معلق
في السماء ولكن هدا طبعا في الدول الأروبية التي تحترم مواطينها.