سقوط من عمارة ينهي حياة عامل بضواحي أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شاب، في العشرينات من العمر، مصرعه، الجمعة، عقب سقوطه من الطابق الخامس لعمارة بحي فونتي العليا بمنطقة بنسركاو، غير بعيد عن مدينة أكادير.

وقال شهود عيان إن الشاب كان بصدد إنجاز أشغال تتعلق بنجارة الألومنيوم على واجهة العمارة، قبل أن يقع خلل مفاجئ في المنصة الكهربائية المستعملة في تلك الأشغال، مما أفقده التوازن وسقط على الأرض، حيث فارق الحياة متأثرا برضوض وجروح بليغة نجمت عن قوة ارتطامه بالأرض.

وانتقلت السلطة المحلية بباشوية بنسركاو والملحقة السابعة بالمدينة، إلى جانب عناصر الأمن والوقاية المدنية، إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.