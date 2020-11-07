سرقة المنازل تورط عشرينيا في جماعة الركادة

مصطفى البكار من تزنيت

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية تزنيت، الجمعة، شابا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي "بوصنصار"، ومتابعته بتهمة السرقة.

وجاءت عملية توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 26 سنة، على إثر تحريات قامت بها عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت تفاعلا مع شكايات تقدم به مواطنون تفيد تعرض منازلهم للسرقة بمنطقة الركادة أولاد جرار.

وكشف البحث التمهيدي، الذي باشرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن تورط الموقوف في هذه السرقات بعد مواجهته بعدة قرائن تم استجماعها خلال مرحلة الأبحاث الميدانية.