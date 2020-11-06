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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف شخصيْن بمئات الأقراص المهلوسة

الشرطة توقف شخصيْن بمئات الأقراص المهلوسة

الشرطة توقف شخصيْن بمئات الأقراص المهلوسة
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:36

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و52 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المشتبه فيهما جرى توقيفهما على متن سيارة خفيفة بنقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة تطوان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 2935 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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1 - تطواني ريفي الجمعة 06 نونبر 2020 - 23:23
الاكستازي منشط وليست مخدر فرقو بين الاقراص الطبية المخدرة وبين الاكستازي المنشط والذي لا يخدر المتعاطي بل هي منشط مثل باقي المنشطات المسموح بها في دول اوروبا و امريكا و اسيا
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