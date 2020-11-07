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الرئيسية | حوادث | احتجاز وتعذيب امرأة أكثر من 10 سنوات في حظيرة

احتجاز وتعذيب امرأة أكثر من 10 سنوات في حظيرة

احتجاز وتعذيب امرأة أكثر من 10 سنوات في حظيرة
هسبريس من ورزازات
السبت 07 نونبر 2020 - 18:30

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات إحالة رجل في عقده السادس على السجن المحلي بورزازات للاشتباه في تورطه في احتجاز وتعذيب زوجته الأولى لأكثر من عشر سنوات.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن المتهم في هذه القضية ينحدر من أحد الدواوير التابعة إداريا للجماعة الترابية إغيل نمكون، بإقليم تنغير، وتم تقديمه الجمعة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات التي قررت إحالته على السجن المحلي، في انتظار تعميق البحث معه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية كانت محتجزة من قبل زوجها وسط حظيرة بهائم في ظروف لا إنسانية منذ سنة 2009، وظل يمنع عائلتها من زيارتها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بمرض نفسي جعلها طريحة الفراش.

وتفجرت هذه القضية قبل ثلاثة أيام، حين تقدمت شقيقة الضحية المحتجزة بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات، مفادها أن "الزوج المتهم يحتجز شقيقتها في منزله منذ أكثر من عشر سنوات، ويعرضها للعنف والتعذيب الجسدي والضغوطات النفسية".

وأكدت أخت الضحية في شكايتها أن الأخيرة أصيبت بمرض نفسي بسبب احتجازها بأحد البيوت وسط حظيرة بهائم، مشيرة إلى أن الوضع الذي كانت تعيشه تقشعر له الأبدان، ومضيفة أن المعني "بعد الجريمة التي ارتكبها في حق زوجته الأولى تزوج ثانية، ويعيش مع الزوجة الثانية في المنزل نفسه حيث توجد حظيرة البهائم التي ظلت تعيش وسطها الضحية، التي أصبحت طريحة الفراش وغير قادرة على الوقوف أو الجلوس".

وكشف مصدر مسؤول أن الشكاية التي تقدمت بها شقيقة الضحية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تم إيلاؤها أهمية قصوى، وتم تكليف المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة بالبحث فيها، والانتقال إلى المكان، حيث تم معاينة الوضع الخطير الذي كانت عليه الضحية، وتوقيف زوجها الخمسيني.

ونظرا لحالتها الصحية، أمر الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة بإيداع الضحية بقسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات، وتتبع حالتها الصحية والعقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - رشيد السبت 07 نونبر 2020 - 18:42
السؤال الملح هو أين كانت العائلة عموما وهذه الاخت خصوصا منذ عشر سنوات.وكيف لم تبلغ بالزوج منذ مدة.
ثم أليس من الضروري اعتقال الزوجة التانية لعدم التبليغ. ؟
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135
2 - عقلاني السبت 07 نونبر 2020 - 18:43
الإشكال هو أن أمثال هذا الحيوان الآدمي ممن يدعون الرجولة و علو كلمة الرجل هم كثر في المغرب، خليني من زواقق ديال عين الدياب و اكدال و بوليبار و جليز و فالفلوري
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34
3 - مهاجر في فرنسا السبت 07 نونبر 2020 - 18:44
وحوش بشرية حسبي الله ونعم الوكيل لا حولا ولا قوة الا بالله
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45
4 - الأصمعي السبت 07 نونبر 2020 - 18:45
لا حول ولا قوة إلا بالله
هاذو وحوش ماشي بشر ..
لو كان رجلا بمعنى الكلمة ، كان على الأقل أن يعمل بقوله تعالى : ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ سورة البقرة، آية 231
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64
5 - الحجاج السبت 07 نونبر 2020 - 18:45
لا حول ولا قوة الا بالله فعلا الانسا ن اخطر بكثيييييير من الحيوان جعل الله هذه السنوات المحتجزة شفاعة لها يوم القيامة ومغفرة لذنوبها .
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49
6 - gan gan السبت 07 نونبر 2020 - 18:47
عصر الجاهلية ما وقعش فيها هذ الجريمة لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذ المجرم و زوجته خاصهم المؤبد
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27
7 - مغربي السبت 07 نونبر 2020 - 18:48
يجب متابعته هو و كل من كان على علم بهذه الجريمة. ..منتهى الحقارة
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34
8 - windabdo السبت 07 نونبر 2020 - 18:48
واش هادو عائلة ولا أعداء.... واش المرأة محتجزة 10 سنوات ويلاه دبا بلغو بيها...... بصراحة حتى عائلتها خاصهم متابعة قضائية بتهمة عدم التبليغ
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53
9 - منى السبت 07 نونبر 2020 - 18:53
هذا هو الميثاق الغليظ مهما كانت الاختلافات امساك بمعروف او تسريح بإحسان
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29
10 - stop السبت 07 نونبر 2020 - 18:54
10 سنين وكلشي ساكت ويجب ان يعاقبو لعدم التبليغ عن جريمة عائلة وجيران وكل من كان عارف ومامسوقش
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35
11 - مروان السبت 07 نونبر 2020 - 19:00
يجب اعتقال كل من له علاقة قرب مع السيدة المحتجزة .من ابناء والجيران والأقارب وخصوصا أفراد عائلتها الذين لم يسألون عنها رغم علمهم بما قام به زوجها السادي .بعد عشر سنوات تقدمت اختها بشكاية!!! ما هذا الهراء؟؟!
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30
12 - بركانية من المانيا السبت 07 نونبر 2020 - 19:00
سبحان الله ملماذا عائلتها لم يبلغوا عنه فمدة 11 سنة .تركوها والان بلغت الشرطة .والزوجة الثانية لم تراها .فلماذا هي كذلك لم تبلغ الشرطة عنه .المجرم .لا اله الا الله .يا ربي واشنو هاذ شي لي راه يصرا في المغرب .
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21
13 - سميرة السبت 07 نونبر 2020 - 19:01
أليس عشر سنوات مدة جد طويلة ؟ كان عليهم إخبار السلطات مند الأسابيع الأولى أو إلى أقصى حد الشهور الأولى، هذه الرواية فيها شكوك و ربما تواطؤ بارز.
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16
14 - عاشق المغرب السبت 07 نونبر 2020 - 19:04
و أين كانت هذه الأخت طيلة العشر سنوات التي دام فيها الاحتجاز ؟؟؟ لماذا لم تقم بوضع الشكاية خلال هذه المدة الطويلة ؟؟؟ شيء غريب !!!!!
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15
15 - noor السبت 07 نونبر 2020 - 19:04
حتى دازت 10سنوات عاد بلغتو الشرطه وفين كنتو قبل !؟؟ أختها العزيزه !! وبااااااز .....
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12
16 - فاسي مغترب السبت 07 نونبر 2020 - 19:06
وجب الحكم عليه بالمأبد، و منه وجب زجه بالحبس الإنفرادي نفس المدة التي احتجز فيها الزوجة لكي يعرف معنى الحبس.
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13
17 - مواطن مغربي السبت 07 نونبر 2020 - 19:06
لا حول ولا قوة الا بالله في عصر الجاهلية وما سمعنا بهذا،والكارثة اننا مازلنا نرى مثل هذه الحالات،يضعها في زريبة،الجواري وما كن يوضعن في الزريبة،يا البشر يا انصاف الرجال يا من تدعون الرجولة اذا لم تكن تريدها لعيب ثبت لك فيها(سحارة خائنة قبيحة واعرة...) طلقها واتركها لحال سبيلها عسى ان يؤتيك الله خيرا منها،اتمنى ان كانت مدة حجزه لها صحيحة أن يتم حجزه هو أيضا عشر سنوات قرب مرحاض الزنزانة حتى يتذوق ما ذاقته تلك المسكينة،الله يشافيها ويرد بها ويعوض صبرها خير.
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9
18 - غيثة السبت 07 نونبر 2020 - 19:07
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... إمساك بمعروف او تسريح بإحسان ..ألي هده الدرجة إنعدمت الرحمة بقلب هدا الآدمي...كما تدين تدان غدا سوف يعلم به أحد أبناء بنفس الطريقة
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9
19 - سليم السبت 07 نونبر 2020 - 19:11
كنت سأطالب الإعدام في حقه، ولكن الموت سيريحه! هذا الشخص يستحق السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة حتى الموت... آنذاك، يرد إلى ربه ليحاسب الحساب الحق!
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5
20 - هشام السبت 07 نونبر 2020 - 19:16
لا حول و لا قوة إلا بالله، و الله هناك ملايين مثله في المغرب يعتدون على بنات الناس التي هي أمانة في عنقه و يعتبرون المرأة ملك لهم و يعتدون عليهم طوال مدة الزواج و حتى الممات، و الله هناك الكثير من النساء عاشو عيشة مرة و في الذل، و مازلت أحاول أن أفهم لماذا يقبلون على نفسهم هذا الذل و يعيشون بفكر أمهاتهم و نظرة المجتمع الذي لا يرحم ويقبلون أن يعيشو في الذل لسنين.
الله ما ارحمنا من الجهل و الفقر و أعن الناس على فهم الدين و إتباع أوامرك.
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7
21 - ساخط السبت 07 نونبر 2020 - 19:16
هدا مصيرنا جميعا ان لم توضع النقط على حروفها القانون وتطبيفه عاى احسن وجه يحمينا ويحميكم والتسيب والفوضى بعدبنا ويرهقكم اتبعوا ماانزل به الله احكموا بالحق والشريعة ولا خوف عليكم وعلينا انتباه
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2
22 - Mouhajir السبت 07 نونبر 2020 - 19:16
يجب أن تأخذ العدالة مجراها مع هذا الشخص. لن أقول رجل لأن ما فعله ليس من شيم الرجال
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9
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