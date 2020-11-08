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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية سرقة مواشٍ في جماعة تيزي نيسلي

إحباط عملية سرقة مواشٍ في جماعة تيزي نيسلي

إحباط عملية سرقة مواشٍ في جماعة تيزي نيسلي
ياسين أوشن
الأحد 08 نونبر 2020 - 04:45

أحبطت ساكنة منطقة إسلي نيودجان بجماعة تيزي نيسلي دائرة أغبالة في إقليم بني ملال عملية سرقة مواشٍ من حظيرة أحد أبناء المنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفاعلِين المفترضِين توجهوا رأسا إلى الحظيرة المذكورة، واقتادوا حينها قطيعا من الأغنام نحو سيارة نفعية استقدموها لغرض السرقة.

وتشير المعطيات عينها إلى أن يقظة الساكنة وفطنتها حالتا دون نجاح العملية، بعدما حاصرت السيارة وأربكت خطوات اللصوص الثلاثة، الذين لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، مستغلين الغابات المجاورة لموضع المداهمة.

كما أن عناصر الدرك الملكي بمجرد علمها بالحادث حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وبغية الوصول إلى هوية المشتبه بتورطهم في عملية السرقة ذاتها، غير أن ساعات من التحريات أسفرت عن إلقاء القبض على أحد اللصوص، فيما لا يزال البحث متواصلا عن المشاركيْن الآخريْن في السرقة.

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