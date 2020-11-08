مخدرات تورّط بائع مواد غذائية بمدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد شخصا، يبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وحسب مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه كان يستعمل عربة مجرورة لبيع المواد الغذائية للتمويه على نشاطه الإجرامي، المتمثل في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن يتم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته ما يفوق 400 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن مبلغ مالي قدّرته المصادر ذاتها بـ 30 مليون سنتيم، يشتبه في أنه من عائدات نشاطه الإجرامي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعيّن في حقه.