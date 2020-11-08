​جمارك الحسيمة تحجز 91 رزمة من "الشيرا"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك بزمرة الحسيمة، التابعة للمديرية الإقليمية لجمارك الحسيمة، السبت، من حجز كمية هامة من مخدر "الشيرا" تزن طنين و443 كيلوغراما، معدة على شكل 91 رزمة من مختلف الأحجام.

وأوضح الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي للفيالق الجمركية بطنجة تطوان الحسيمة، أن "هذه الكمية من المخدرات كانت محملة على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة".

وأضاف المصدر ذاته أن "العملية تمت إثر كمين محكم تم نصبه على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين الجبهة والحسيمة عند الجماعة القروية الرواضي، حوالي 35 كيلومترا عن مدينة الحسيمة"، مبرزا أن العملية لم تسفر عن توقيف أي شخص.