"اصطياف" في الشارع العام يورّط أشخاصا بطنجة

هسبريس من طنجة

قالت مصادر هسبريس إن ولاية أمن طنجة تفاعلت بشكل جدي وسريع، زوال السبت، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يظهر شابين مرتديين ملابس صيفية ينزلان من سيارة بمنتصف شارع رئيسي بمدينة طنجة، ويقومان بعرقلة السير والجولان، من خلال تصوير مشهد يحاكي تواجدهما بشاطئ البحر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة مكنت من تحديد مكان تسجيل مقطع الفيديو، قبل أن يتم في ظرف وجيز تحديد هوية المشتبه بهما، اللذين يظهران في هذا المقطع، فضلا عن سائق السيارة التي أقلتهما ومصور الفيديو. وقد تم توقيف اثنين منهم، فيما تجرى حاليا عملية أمنية من أجل توقيف باقي المتورطين في ارتكاب وتوثيق هذه الأفعال.

وأُخضع الموقوفان للأبحاث القضائية الضرورية، التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات تسجيل ونشر هذا المقطع.