الدرك يفكك عصابة لترويج المخدرات بجماعة أكفاي

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، السبت، على النيابة العامة، شخصا ينتمي لعصابة متخصصة في تجارة المخدرات.

وبعد إخضاع المشتبه به لاستنطاق من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخصوص المنسوب إليه، قررت الأخيرة متابعته في حالة اعتقال وأمرت بإيداعه سجن لوداية ضاحية مراكش.

وتأتي عملية توقيف الشخص المعني بعد تدخل سابق لعناصر المركز القضائي، انتهى بالإيقاع بفرد من هذه العصابة يعد من بين أبرز المطلوبين للعدالة بـ8 مذكرات بحث في حقه.