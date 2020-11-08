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تحريات الأمنيين توقف مروجا للمخدرات في مراكش
الأحد 08 نونبر 2020 - 19:10
أوقفت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش مبحوثا عنه من أجل ترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة والحبوب المهلوسة "القرقوبي" بحي سيدي يوسف.
وتمكنت الفرقة من وضع حد لتحركات الشخص المعني، الذي أفلت أكثر من مرة من قبضة عناصر محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، بتوقيفه بأحد شوارع مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بعد أيام من توقيف شقيقه متلبسا بحيازة سنابل الكيف وأوراق التبغ المهرب.
ويشكل الموقوف أحد المزودين الرئيسيين لحي سيدي يوسف بن علي، ما جعله موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات.