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الرئيسية | حوادث | القوات البحرية تفشِل تهريب مخدرات قبالة الحسيمة

القوات البحرية تفشِل تهريب مخدرات قبالة الحسيمة

القوات البحرية تفشِل تهريب مخدرات قبالة الحسيمة
هسبريس من الرباط
الأحد 08 نونبر 2020 - 13:05

أجهضت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم الأحد قبالة مدينة الحسيمة، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات.

مصدر عسكري كشف لهسبريس أن هذه العملية مكنت من توقيف خمسة مهربين كانوا على متن قارب صيد، وحجز 69 رزمة من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها طنين.

وقد تم تسليم شحنة المخدرات والموقوفين إلى عناصر الدرك الملكي، التي وضعت الأخيرين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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