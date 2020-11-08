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كُتّاب وآراء
الشرطة تفكك عصابة لتهريب المخدرات في أكادير
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء السبت، ستة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 36 و46 سنة، وذلك في إطار البحث الذي تجريه الشرطة القضائية على خلفية إجهاض مصالح الجمارك والأمن بميناء أكادير لمحاولة تهريب طن و68 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ضمن شحنة من المنتجات السمكية المجمدة التي كانت على متن حاويتين للبضائع موجهة إلى التصدير الدولي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف كل المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.