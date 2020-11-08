24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نص تشريعي جديد ينظم خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية بالمغرب
- فوسبوكراع العيون
- استمرار إغلاق الداخليات والأحياء الجامعية ينهك ميزانية أسر الطلبة
- هكذا يؤثّر تدهور الطبقة الوسطى على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب
- المغرب "الأقسى"..!
خطاب المسيرة يقدّم "الجواب الشافي" على مناورات خصوم المملكة (5.00)
نص تشريعي جديد ينظم خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية بالمغرب (4.00)
- سابقة حزبية .. التجمع الوطني للأحرار ينظم "مؤتمرا وطنيا عن بعد" - (174)
- عصيد يحمّل "الإسلام الراديكالي" مسؤولية الإساءة إلى الرسول ﷺ - (114)
- الجزائر تغطّي على جرائم "البوليساريو" بطائرات أغذية إلى موريتانيا - (100)
- "مؤتمر الأحرار" يمدّد صلاحية أجهزة وهيئات الحزب - (99)
- المغرب يقف أمام ثلاثة خيارات قبل تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شبهة اقتراف جريمة قتل تجر عشرينيا إلى التحقيق
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، خلال جلسة خمرية بحي سهب الورد بمدينة فاس، ما تسبب في وفاته لاحقا بالمستشفى المحلي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف المصدر ذاته.