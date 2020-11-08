شبهة اقتراف جريمة قتل تجر عشرينيا إلى التحقيق

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، خلال جلسة خمرية بحي سهب الورد بمدينة فاس، ما تسبب في وفاته لاحقا بالمستشفى المحلي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف المصدر ذاته.