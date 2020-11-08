‪الدرك يحجز أطنانا من "الغازوال" في سيدي بيبي

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر كوكبة الدرجات النارية التابعة للدرك الملكي بسرية اشتوكة آيت باها من حجز شاحنة صهريجية محملة بنحو 30 طنا من الغازوال المهرب، وذلك بجماعة سيدي بيبي، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، بين أكادير وتيزنيت.

وفتحت عناصر سرية الدرك الملكي باشتوكة آيت باها تحقيقا مع سائق الشاحنة الصهريجية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ملابسات وظروف محاولة تمرير تلك الكمية من الغازوال المهرب.

يشار إلى أن عددا من المحاور الطرقية غرب وشرق إقليم اشتوكة آيت باها تشهد نشاطا مكثفا لسيارات وشاحنات نقل المواد الغذائية والسجائر والوقود المدعم من الأقاليم الجنوبية؛ وهي السلع التي حجزت مصالح الجمارك أطنانا منها في وقت سابق.