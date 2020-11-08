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كُتّاب وآراء
الأمن يضبط متورطا في جرائم سرقة بمدينة مراكش
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش شخصا، من ذوي السوابق العدلية العديدة، متورطا في قضايا تهمّ السرقة.
وتمت هذه العملية إثر تنفيذ الشخص المعني عملية سرقة بالخطف، مستعملا دراجة نارية ذات صفيحة معدنية مزورة، تم حجزها لفائدة البحث.
وكشف البحث الذي أخضع له المشتبه فيه تورطه في قضايا سرقة جارية لدى مصالح الأمن، وأنه يشكل موضوع مذكرات بحث على ذمتها.
وخلال مواجهة الموقوف مع ضحاياه، تعرف عليه بعضهم، فيما لم يستطع آخرون ذلك، بسبب عنصري المباغتة والسرعة اللذين تتسم بهما عمليات السرقة، وإخفائه بعض أرقام صفيحة الدراجة النارية المستعملة في تنفيذ السرقات.
وتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة؛ فيما يبقى البحث جاريا في أفق الوصول إلى شريكه المحتمل في القضية نفسها، وكل من ثبت تورطه في سياقها.