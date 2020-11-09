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رشق حافلة وسيارة وراء توقيف ثلاثيني بشيشاوة
الاثنين 09 نونبر 2020 - 01:18
أحالت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لشيشاوة، الأحد، على النيابة العامة لدى ابتدائية إمنتانوت، شخصا متورطا في عرقلة السير والجولان بالطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين مراكش وإقليم شيشاوة.
وأوقفت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة الشخص المعني، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، بعدما عرض حافلة للنقل الحضري وسيارة أجرة للرشق بالحجارة، ما خلف أضرارا جسيمة بهما، من قبيل تكسير الزجاج الأمامي والأضواء الأمامية للمركبتين.
وكانت دورية للمركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة تلقت إخبارية في الموضوع، فانتقلت إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه.