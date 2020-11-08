حادث سير يسلب أرواح 3 أشخاص ضواحي الناظور

هسبريس من النّاظور

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد، في حادث اصطدام بين سيّارتين على مستوى الطّريق الرّابطة بين جماعتيْ تزطوطين والعروي؛ نواحي مدينة النّاظور.

وفي تفاصيل الحادث فإنّ سيّارة أجرة تشتغل على مستوى الخطّ الرابط بين جماعة تزطوطين والنّاظور اصطدمت بسيّارة نفعية كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأسفر الارتطام بين المركبتين عن وفاة سّائق سيارة الأجرة فورًا، فيما توفي جريحان في طريقهما إلى المستشفى متأثّريْن بالأعطاب البدنية التي لحقتهما.

وحلّت بالمكان عناصر الدّرك الملكي التي حرّرت محضر معاينة؛ فيما نقل الجرحى إلى مستشفى الحسني الإقليمي لتلقّي العلاجات الضّرورية.