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الرئيسية | حوادث | حادث سير يسلب أرواح 3 أشخاص ضواحي الناظور

حادث سير يسلب أرواح 3 أشخاص ضواحي الناظور

حادث سير يسلب أرواح 3 أشخاص ضواحي الناظور
هسبريس من النّاظور
الأحد 08 نونبر 2020 - 17:50

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد، في حادث اصطدام بين سيّارتين على مستوى الطّريق الرّابطة بين جماعتيْ تزطوطين والعروي؛ نواحي مدينة النّاظور.

وفي تفاصيل الحادث فإنّ سيّارة أجرة تشتغل على مستوى الخطّ الرابط بين جماعة تزطوطين والنّاظور اصطدمت بسيّارة نفعية كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأسفر الارتطام بين المركبتين عن وفاة سّائق سيارة الأجرة فورًا، فيما توفي جريحان في طريقهما إلى المستشفى متأثّريْن بالأعطاب البدنية التي لحقتهما.

وحلّت بالمكان عناصر الدّرك الملكي التي حرّرت محضر معاينة؛ فيما نقل الجرحى إلى مستشفى الحسني الإقليمي لتلقّي العلاجات الضّرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء الكندي الأحد 08 نونبر 2020 - 17:58
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
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2 - افريد حافيظ الأحد 08 نونبر 2020 - 18:03
رحمهم الله جميعا .ودائما الحذر
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3 - يونسيف الأحد 08 نونبر 2020 - 18:09
فرنسا امس سجلت اكثر من 86000 الف اصابة و 280000 الف تحليلة ونحن سجلنا امس 5800 اصابة و 21000 الف اصابة مما يعني لو قمنا بنفس التحاليل كفرنسا لوصلنا الى 80000 الف اصابة يوميا يغني ان الفيروس منتشرا بشكل كبير عندنا وفي العالم باسره فما علينا الا الدعاء لله عز وجل ان يحفظنا جميعا ويبعد عنا كل مكروه ويرحم موتانا انت السميع العليم
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4 - مواطن الأحد 08 نونبر 2020 - 18:14
رحم الله الجميع. الاصطدام وجها لوجه غالبا ما يكون سببه التجاوز الممنوع. لا نريد تحميل المسؤولية لأحد و لكن كلمة الحق نقولها كثير من سائقي سيارات الأجرة لا يحترمون قانون السير. أنا صاحب سيارة و لاحظت أنه دائما سائقي سيارات الأجرة لا يستسيغون أن أسوق أمامهم مع احترام قانون السير. فهم يرون انني أسوق ببطء مع انني فقط أحترم لوحات المرور.
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5 - هاااني الأحد 08 نونبر 2020 - 18:32
رحمة الله عليهم و أنزل الله الصبر و السكينة على ذويهم.
من خلال الفيديوهات التي تصلنا هذه الأيام عبر الواتسآب فإن داخل المستشفى الحسني مفقود، لذلك من الأفضل تفاديه.
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6 - العباس الأحد 08 نونبر 2020 - 18:40
اللهم ارحمهم واغفر لهم وارحمهم والهم ذويهم الصبر والسلوان
مرة اخرى تسلب طرقنا أرواح الابرياء لسببين رئيسيين التهور في السياقة وحالة الطرقات المتردية
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