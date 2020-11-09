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الرئيسية | حوادث | الدرك يُنهي مغامرات لصوص مواشٍ بتيزي نيسلي

الدرك يُنهي مغامرات لصوص مواشٍ بتيزي نيسلي

الدرك يُنهي مغامرات لصوص مواشٍ بتيزي نيسلي
ياسين أوشن
الاثنين 09 نونبر 2020 - 02:30

تمكنت عناصر الدرك الملكي، بتعاون مع الساكنة المحلية، ليلة السبت، من إلقاء القبض على مشتبه في ضلوعهما في محاولة سرقة مواشٍ بجماعة تيزي نيسلي دائرة أغبالة في إقليم بني ملال، ليلة الجمعة، بعد عملية تمشيط واسعة للمواضع المجاورة لمكان إحباط عملية السرقة.

وحسب مصدر محلي فإن الحادث استنفر العناصر الأمنية منذ علمها بالموضوع؛ إذ تجندت طيلة الساعات التالية للسرقة، مدعومة بالساكنة، لمواصلة البحث عن الفاعليْن المفترضيْن، لتلقي عليهما القبض عندما حاولا الفرار مستغلين حلكة الظلام، ثم اقتيدا إلى سرية الدرك بأغبالة، بغية تقديمهما إلى جانب موقوف آخر في وقت سابق أمام أنظار القضاء.

تجدر الإشارة إلى توقيف أحد المشتبه فيهم الثلاثة زوال السبت، بعدما أحبطت يقظة الساكنة المحلية مخططهم الرامي إلى سرقة مواشٍ من داخل حظيرة أحد سكان المنطقة.

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