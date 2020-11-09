روائح كريهة تكشف جثة سبعيني متحللة في وزان

هسبريس من وزان

فتحت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وزان تحقيقا أوليا في وفاة رجل على مشارف السبعين، عثر عليه جثة هامدة داخل شقته بحي بوسوالف.

وأوضحت مصادر هسبريس أن انتشار روائح كريهة نابعة من إحدى شقق تجزئة كريمة دفع بعض السكان إلى إخبار الأمن والسلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، ليتم العثور على الجثة وهي في طور التحلل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية تفيد بأن الهالك، البالغ حوالي 70 سنة، متقاعد كان يقطن وحيدا، مرجحة أن الوفاة تعود لعدة أيام، ومشيرة إلى أن عناصر الأمن أشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إحالتها على التشريح الطبي لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.